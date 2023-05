Por un hackeo, no funciona el sistema de descuentos en farmacias

“Este hackeo impide aplicar descuentos para prepagas y obras sociales”, explicó Pesenti en diálogo con TN.

Bizland, la empresa que administra el sistema IMED para la firma Farmalink, sacó un comunicado donde confirmó la falla que inició el 12 de mayo: “Fuimos víctimas de un intento de hackeo que no implicó el robo de datos sensibles de los beneficiarios y prestadores, pero sí afectó a la operatividad de su red de comunicaciones, por lo cual existe imposibilidad para validación on-line de consumos de Salud”.

“El ataque no pudo superar las barreras de contención para este tipo de intrusiones con que cuenta la empresa, pero sí llegó a impactar sobre los servidores de comunicaciones por lo que se está viendo afectada la posibilidad de validación desde las Farmacias y prestadores de Salud”, señalaron.

Además, indicaron que hubo un pedido de rescate, pero como no se accedió a los proveedores se realizó una denuncia penal.

Es importante destacar que Bizland no es la única empresa que administra las farmacias por lo que la falla no genera problemas en todas las provincias, si no en algunas.

El mismo afecta principalmente a los locales que quedan en el Área Metropolitana. Aun así, sin dudas este incidente genera caos y dolor de cabeza ya que todo lo que se hacía de forma virtual ahora se realiza manualmente.

Se espera que para este martes el sistema se recupere para poder continuar con los trabajos virtuales y así no provocar más inconvenientes al respecto.

“Como resultado de las tareas que se llevaron adelante durante el fin de semana, ya han sido recuperados los aplicativos, los entornos y las bases de datos de los servicios prestados para Farmalink y a través de ella a IOMA, Apross, Apos, las empresas de medicina prepaga y farmacias. En este momento los esfuerzos están centrados en el proceso de reconfiguración y armado de la infraestructura tanto de hardware como de software para volver a procesar los servicios con normalidad”, finalizó el comunicado.