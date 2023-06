Por qué no hay que guardar ollas con comida en la heladera

Definitivamente es muy común, guardar las ollas con comida en la heladera con el fin de no seguir ensuciando más. Sin embargo, esto no deja de ser perjudicial para la salud, tras una serie de estudios se detectó que para poder conservar los alimentos de manera óptima para que no se contamine hay que seguir una serie de pasos.

Principalmente es importante enfriar los alimentos antes de guardalos, es por eso que es recomendable a que los alimentos que están calientes, terminen de enfriarse a temperatura ambiente antes de colocarlos en la heladera. De esta forma, se evita que se eleve la temperatura interna de la nevera.

Otro de los puntos importantes es envolver los alimentos de manera correcta, para ello es necesario utilizar recipientes de plástico o cristal con tapa hermética para guardar los alimentos. También podés utilizar papel film o bolsas de cierre hermético para envolver los alimentos antes de colocarlos en la nevera. Esto ayuda a evitar la contaminación cruzada y mantiene los alimentos frescos por más tiempo.

Etiquetar y fechar los alimentos puede ser de gran ayuda para que no sea confuso: Es importante etiquetar los recipientes o bolsas con la fecha en la que se almacenaron los alimentos. Esto te permite saber cuánto tiempo llevan guardados y cuándo deben ser consumidos o descartados.

Sin una limpieza adecuada no se puede ir muy lejos, por lo que es importante asegurarse que uno esté bien higienizado antes de comenzar a cocinar. Es fundamentar lavar bien los recipientes y utensilios utilizados para almacenar los alimentos para evitar la proliferación de bacterias.

Por otro lado, el almacenamiento adecuado en la heladera es escencial, y ni hablar de mantener un orden. Un ejemplo muy claro que detallaron los especialistas es el de colocar los alimentos crudos en la parte inferior de la nevera para evitar que los jugos goteen sobre otros alimentos y los contaminen. Por su parte, los alimentos cocidos deben estar cubiertos y ubicados en estantes separados de los alimentos crudos para evitar la contaminación cruzada.

En cuanto a la temperatura ideal para conservar los alimentos en la heladera, deben estar entre 1 y 4 ºC para los alimentos perecederos, como carnes y pescados, y entre 5 y 8 ºC para otros alimentos. Mantener la temperatura adecuada ayuda a ralentizar el crecimiento de bacterias y microorganismos.

Paso a paso, cómo limpiar las botellas de agua por dentro

Se recomienda colocar la botella bajo un chorro de agua, tibia de ser posible, permitiendo que parte de la misma se quede dentro hasta superar ligeramente la mitad del envase, agregando algo de jabón, y dejando que la mezcla repose media hora antes de ver cuál es su estado.

Pasado ese tiempo, hay vaciarla y volver a llenarla del mismo modo, pero en lugar de agregarle jabón, hay que ponerle detergente o bicarbonato, junto a una muy pequeña cucharada de arroz crudo.

Luego de otra media hora, se aconseja retirar la mezcla de agua y detergente o bicarbonato con el arroz, repitiendo la maniobra si ves que ha dado resultados pero que aún podría quedar un poco mejor.