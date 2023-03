Por no estar vacunado contra el Covid, Djokovic se pierde Indian Wells y Miami y peligra el Nº1

El tenista serbio no recibió la exención que necesitaba para entrar a Estados Unidos por no estar vacunado contra el coronavirus

El tenista serbio Novak Djokovic no podrá disputar el Máster 1000 de Indian Wells y el de Miami porque no recibió la exención que necesita para entrar a los Estados Unidos por no estar vacunado contra el coronavirus y su posición como líder del ranking de la ATP corre riesgo.

El serbio solicitó un pedido especial para poder entrar al país, debido a que en EE.UU todavía no levantó su política restrictiva contra el coronavirus. Al haber sido rechazado, Djokovic no podrá jugar en Indian Wells, del 8 al 19 de marzo, y tampoco lo hará en Miami, que tendrá lugar del 22 de este mes al 2 de abril.

Cabe destacar, que por este motivo, ya se perdió un total de cinco torneos en suelo norteamericano: Indian Wells 2022, Miami, Cincinnati 2022, US Open 2022 y ahora otra vez Indian Wells 2023, Miami 2023. Djokovic formalizó su baja en el torneo, en el que será reemplazado por el georgiano Nikoloz Basilashvili.

Djokovic ganó cinco títulos en Indian Wells y tiene marca de 50 victorias y nueve derrotas. Mientras que en Miami, el tenista se impuso en seis ocasiones.

Por su doble baja, el serbio podría ceder otra vez el Nº 1. Para eso deberán sobresalir el español Carlos Alcaraz, su escolta, o bien el griego Stefanos Tsitsipas, el otro con chances matemáticas de poder desplazarlo del primer lugar.

En el caso de que lo consiga, el español Alcaraz deberá ganar también el Miami Open para iniciar la gira europea de polvo de ladrillo como líder ATP.