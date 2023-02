Por la puerta grande: el Chivo Rossi juró ante el presidente Fernández como nuevo jefe de Gabinete

El presidente Alberto Fernández tomó juramento este miércoles al nuevo jefe de Gabinete, el santafesino Agustín “Chivo” Rossi, en un acto en el que expresó su “profunda gratitud” hacia el ministro coordinador saliente, el tucumano Juan Manzur, por la tarea que cumplió en más de un año y medio de gestión. El jefe del Estado destacó la “amistad” que lo une con el funcionario entrante, que se remonta a los tiempos de campaña del ex presidente Néstor Kirchner: “Sé que es alguien que, como yo, valora mucho la unidad de nuestro espacio y va a trabajar junto a mí para preservar esa unidad”, dijo Fernández sobre la tarea que cumplirá Rossi, quien se desempeñó hasta hasta ahora como interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) uno de los puestos más delicados de cualquier gobierno.

“Con Agustín tenemos una amistad de muchos años, desde que era concejal en Rosario, y que cultivamos esa amistad cuando empezamos con Néstor a caminar y éramos muy poquitos, muy poquitos en serio”, rememoró el presidente Fernández al darle la bienvenida a Rossi como jefe de Gabinete.

“Sabe Agustín todo lo que lo quiero, lo que lo aprecio, lo que lo valoro, y en virtud de todos sus valores, del compromiso que siempre ha tenido políticamente”, continuó el jefe del Estado, para hacerlo protagonista del proceso de unidad que desembocó en el Frente de Todos y el triunfo electoral que cortó la carrera de Mauricio Macri a su reelección.

También dijo estar “muy contento” de que Rossi vuelva a trabajar “pegado” a su despacho en la Casa Rosada.

Fernández también tuvo palabras de elogio al despedir a Manzur, quien este jueves reasumirá como gobernador de Tucumán, cargo que venía ejerciendo el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Durante buena parte de la gestión en la provincia de la Independencia ambos estuvieron muy enfrentados; ahora volverán a ir juntos a las elecciones del próximo 14 de mayo, con la fórmula invertida respecto de 2019: Jaldo gobernador, Manzur vice.

El jefe del Estado le refirió al médico cirujano y sanitarista que entre 2009 y 2015 fue ministro de Salud de Cristina Fernández de Kirchner su “profunda gratitud” y lo definió como un “amigo de siempre”.

“En un momento muy difícil, complicado para nuestro gobierno, le puso el pecho a las balas y nos ayudó como pocos. Gracias públicamente de corazón”, enfatizó Fernández.

Visiblemente emocionado, el mandatario destacó también la presencia en el acto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y del ex juez Carlos Arslanian, integrante del tribunal que condenó a las Juntas Militares, al cumplirse este año 40 años de democracia.

El acto de asunción se realizó en el Museo de la Casa Rosada, al que asistieron unos 400 invitados, entre quines se encontraban dirigentes políticos, intendentes del conurbano, legisladores nacionales y de la ciudad de Buenos Aires, y militantes que representaron a todo el arco político del Frente de Todos, y donde un grupo numeroso saludó con cánticos cuando el locutor oficial anunció la presencia de Rossi, jefe de la Corriente Nacional de la Militancia, en el estrado.

Por la mañana, Rossi concurrió a la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete saliente y con el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, en un encuentro donde se acordaron detalles de la transición y se abordaron temas de la gestión. Luego mantuvo un encuentro con el presidente, según refirieron fuentes oficiales.

En el acto de asunción estuvieron presentes los ministros de Economía, Sergio Massa; de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; de Trabajo, Raquel Olmos; de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

También fue de la partida el ministro de Defensa, Jorge Taiana, quien sucedió a Rossi al frente de la cartera cuando el Chivo “bajó” a la provincia de Santa Fe para pelear en la interna contra el gobiernador Omar Perotti, con quien está históricamente enfrentado.

También concurrieron los titulares de las carteras de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Filmus; de Educación, Jaime Perczyk; de Transporte, Diego Giluiano; y de Cultura, Tristán Bauer.

De Pedro se sentó al lado de Cafiero, en primera fila, mientras que Taiana y Manzur estuvieron a ambos lados de cada uno de ellos, mientras Massa se fundió en un abrazo con el ministro del Interior poco antes del acto de jura.

También asistieron el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; su par de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont; de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco; de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; y de Comunicación y Prensa, Gabriela Cerruti.

Entre otros, se pudo advertir la presencia de los presidentes del Banco Central, Miguel Pesce, y del Banco Nación, Silvina Batakis; la directora del Banco Ciudad, Defina Rossi –hija del flamante jefe de Gabinete–; el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, y el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

Otras presencias fueron las de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el ex juez León Arslanián; el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, quien viene de la Corriente de Rossi; los diputados nacionales José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Carlos Heller y Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores; el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, Martín Sabbatella, y el publicista José Albistur.

También lo hicieron el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, la ex ministra de Defensa Nilda Garré, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina; el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, y los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Ensenada, Mario Secco.

Entre los sindicalistas, participaron del acto el histórico dirigente peronista Lorenzo Pepe, el cotitular de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer; el secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Roberto Baradel, el abogado laboralista y ex diputado nacional Héctor Recalde, y el secretario General de la CTA autónoma , Hugo “Cachorro” Godoy, de ATE.

En tanto, al frente de la Agencia Federal de Inteligencia, en reemplazo de Rossi, el presidente Fernández nombró a Ana Clara Alberdi, a quien recibió en la tarde de este miércoles en su despacho de la Casa Rosada para analizar los objetivos para el organismo en esta nueva etapa, informaron fuentes oficiales.