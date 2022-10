Por la lluvia se suspendió la jornada de fútbol local y ya son tres fines de semana sin acción

Por tercer fin de semana consecutivo, el fútbol femenino local no tendrá acción. En primera instancia no se jugó en el marco de un paro realizado por arbitras y árbitros. Luego, según informaron desde la Asociación, decidió no jugarse porque muchas futbolistas viajaban a San Luis al Encuentro Nacional de Mujeres. Este fin de semana, por el día de la madre se pasó de domingo a sábado, pero la lluvia impidió que se pueda jugar con normalidad.

El calendario apretado por Qatar 2022 hace que prácticamente todos los torneos deban definirse antes de que comience la Copa del Mundo.

En la Primera A, como sucedió en los últimos dos campeonatos, el título lo pelean Social Lux y Newell’s. Hoy, con la misma cantidad de fechas disputadas (24), es Mercadito quien lleva una mínima ventaja. El equipo dirigido por Nicolás De Bruno suma 59 puntos. La Lepra, defensor del título y equipo bicampeón, tiene 58.

Los descensos aún no se confirmaron, serán dos y los equipos más complicados son San Telmo de Funes, Santa María de Fisherton, Botafogo y Provincial.

En la Primera B, el ascenso a la máxima categoría lo pelean Leones FC, Unión Americana, Central Córdoba y Defensores Unidos, un poco más atrás. Banco, María Reina y San Martín son los más complicados en la parte de abajo de la tabla.