¿Por el viento o porque no se debe? Alertan que quieren hacer igual la fiesta electrónica en la isla

Ocho colectivos ambientales de Rosario, Victoria y Villa Constitución advirtieron que el organizador del evento –Garden Island– en un parador del Paraná Viejo sólo cambió su fecha para el domingo, y no por respeto a la prohibición de ese tipo de actividades sino por razones de mal tiempo

Idas y vueltas. La Municipalidad de Victoria había autorizado para este sábado una megafiesta electrónica en las islas entrerrinas, sobre el Paraná Viejo, pero luego de los cuestionamientos de colectivos ambientalistas y otras organizaciones, bajó esa habilitación porque admitió que violaba una medida cautelar concedida por la Justicia federal de Paraná. Como no hay dos sin tres, ahora los organizadores del evento anuncian en redes la convocatoria no será el día previsto aunque no por respeto a la ley sino por “mal tiempo”, y que se corre para este domingo.

El jueves, mediante el Decreto 1267/22 la Municipalidad de Victoria revocó la habilitación floja de papeles que había otorgado al parador Garden Island para una fiesta o evento masivo con una concurrencia de mil personas en la isla La Invernada, sobre el viejo canal de navegación del Paraná. La propiedad está en un área natural protegida.

La Resolución que habilitaba el encuentro “ha omitido dar cumplimiento a una medida cautelar atemporal…”, admite el Decreto firmado por el intendente de Victoria, Domingo Maiocco, en reconocimiento tácito de la omisión cometida por la Secretaría de Gobierno al permitir el evento y en referencia a la medida judicial que, en el marco de la emergencia ambietal, suspende actividades humanas capaces de alterar un ecosistema devastado por los incendios.

“La razón que nos inquieta es la respuesta del parador, el cual se limita a comunicar que debido a motivos climatológicos la fiesta se posterga del sábado 8 al domingo 9”, salieron a advertir desde los colectivos El Paraná no se Toca, Multisectorial Humedales, Taller Ecologista y Mundo Aparte de Rosario junto a los entrerrianos Ley de Humedales Victoria, Guardianes de Victoria y ONG Identidad, a la que se suma Salvemos Los Humedales de Villa Constitución.

En un comunicado, informaron que “como organizaciones, hemos resuelto dar aviso de esta situación a las autoridades pertinentes, comunicar a la población en general que este evento carece de permisos por razones ligadas a la protección de nuestros humedales”.