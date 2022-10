Por amor a la pelota: en la Liga Ader, los chicos juegan solamente para divertirse y disfrutar

En Rosario hace 25 años un grupo de escuelitas de fútbol se unieron para formar una Liga donde los más pequeños y no tanto, puedan jugar, hacer amigos y compartir actividades recreativas. Este domingo, por su aniversario, se realizará un gran encuentro con participación de toda la familia futbolera

Algo que surgió allá por 1997 hoy festeja su 25° aniversario. La Liga de Asociación Deportiva de Escuelas Recreativas o más conocida como Liga Ader, nace hace 25 años con un grupo de profesores que todavía están cada uno en sus escuelas de fútbol con un claro lema para los chicos: “Yo sólo quiero jugar”. Aquellas instituciones que se animaron a este proyecto fueron el Círculo de Obreros Rosario, Centro Asturiano de Rosario, Ñaro Fútbol Club, la Filial Millo-River y Tiro Suizo.

Uno de los responsables de que esto siga creciendo día a día es el presidente de la Liga, Daniel Lombardo, quien en charla con El Hincha contó cómo se fue formando todo y avanzando con el correr del tiempo.

“Este es un lugar donde todos juegan, todos tienen un lugar. Se creó porque entendemos que esta es una buena idea para tratar de ocupar el lugar que dejaron los potreros de otra época. Antes vos pateabas una pelota y salían chicos de todos lados, ahora eso es muy difícil, ya que no hay tantos espacios físicos para hacerlo”, arranca contando Lombardo y marca que “los chicos tienen que hacer cualquier deporte, pero lo importante es participar y más con la pelota, que siempre une. Si no lo hace en estas primeras edades, no lo hace más, porque se es chico una sola vez en la vida”.

En la Liga participan chicas y chicos de 5 a 17 años, separando la parte infantil y la juvenil. Su presidente detalla que “es igual para todos, tenga o no condiciones, por eso acá juegan todos, incluso aquellos que no tienen lugares en otros clubes. Está la perseverancia y el permanente esfuerzo, algo que es muy importante para nosotros”.

Este domingo, por motivo del 25° aniversario, se realizará un encuentro especial en el predio Estrella Azul (Av. Circunvalación y Ruta Nacional A008) que arrancará con las actividades a las 9.30 y terminará cerca de las 14, con entrega de premios a todos los chicos y una distinción a cada institución participante.

Sobre el mismo, la máxima autoridad de Ader destaca: “Es un evento a la canasta, donde cada familia lleva algo para comer, estar ahí y acompañar a los chicos, en este momento donde necesitamos que los padres acompañen y respalden a sus hijos. Todos lo pasan bárbaro porque los chicos juegan y los padres van a tomar mate”. Y cierra con un mensaje claro: “No hay locura en el ambiente porque como nos conocemos hace tantos años, si hay algo que realmente sucede, entre los profesores lo charlamos para solucionarlo”.

Hoy la Liga ADER la componen: Centro Asturiano de Rosario, Círculo de Obreros Rosario, Mundo Gol, Country de Funes, Cuba Libre, La Escuela de Fútbol Riviera, Grupo GYN de Villa Diego, Escuela de Fútbol Libertad, Colegio Los Arroyos, Escuela de Fútbol Tiro Suizo, Filial Millo-River Rosario, Ñaro Fútbol Club y Escuela de Fútbol Filial Franja.

Uno de los fundadores de la Liga es la escuelita del Círculo de Obreros de Rosario y sobre ella habla Maximiliano Jacinto, uno de los profes fundadores de la misma.

“Esta idea surge aproximadamente en 2005, donde junto a Gonzalo Brandolín y Ezequiel Cáceres la formamos, donde se nos dio la posibilidad con muchas ganas de formar una escuelita de fútbol recreativa donde podamos trabajar ciertos valores como el compañerismo, la participación, el respeto, el no a la discriminación y donde todos puedan participar”, cuenta Maxi, quien es uno de los profes que actualmente junto a Ian Malvesttiti se encargan de acompañar a los chicos en este proceso de diversión y crecimiento individual.

Cuenta que la escuelita “es mixta y la componen jóvenes de 4 a 15 años, aunque tenemos algunos de 16 que les cuesta dejarla y participan de nuestros encuentros” y agrega: “Participamos de la Liga Ader porque compartimos los mismos valores de formación, que ningún chico se quede afuera más allá de sus habilidades”.

Además destaca que “en algunos encuentros que desarrollamos cada dos semanas, se da la particularidad de que chicos de 6, 7 u 8 años comparten el mismo espacio y tiempo de juego, más que nada para que jueguen y se divierten en un buen clima y lo disfrute”.

En el Círculo de Obreros, ubicado en Entre Ríos 1260, las actividades de la escuelita se desarrollan los martes y jueves de 16.30 a 17.30 para los más chicos de 4 a 5 años; de 17.30 a 18.30 para los de 6, 7 y 8 años; de 18.30 a 19.30 es el turno para los de 9 y 10 años; y en el horario de 19.30 a 20.30 es de 12 años en adelante.