Por ajustada mayoría, el Senado votó por una Corte Suprema con 15 jueces y juezas

Un minuto antes de las 22 el Senado aprobó por ajustada mayoría de 36 votos contra 33 el proyecto que amplía de 5 a 15 el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa tuvo el respaldo de las dos bancadas del Frente de Todos y bloques menores aliados como Juntos Somos Río Negro y Hay Futuro Argentina; en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio votó por el rechazo, también con alineamientos menores como Córdoba Federal.

La presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, dio inicio a la sesión a las 14.46 con 37 senadores del oficialismo y aliados presentes en el recinto, mientras que la bancada de Juntos por el Cambio no dio quórum y bajó minutos después de que se alcanzara la mitad más una de las 72 bancas. A partir de allí se inició el extenso debate de unas 7 horas, con las argumentaciones a favor y en contra del proyecto, que originalmente planteaba llevar a 25 los miembros de la Corte, de los actuales 5 –cuatro poltronas están ocupadas y una vacante por el retiro de Elena Highton en noviembre del año pasado–. El proyecto original, presentado por los representantes de las bancadas del Frente de Todos, José Mayans, del bloque Nacional y Popular, y Anabel Fernández Sagasti, del bloque Unidad Ciudadana, tuvo después cambios, integrando la paridad de género y reduciendo el número de integrantes.

El senador del FdT por Jujuy, Guillermo Snopek, fue el primer orador de parte del bloque oficialista, en un debate áspero y marcado por chicanas: para ironizar sobre la iniciativa el fueguino de Juntos por el Cambio Pablo Blanco llevó un bolillero al recinto para “ayudar” al oficialismo a resolver cuántos integrantes debería tener la Corte. “A fines de junio firmaron un dictamen con 25 integrantes de la Corte. Hoy, algunos dicen que serán 15. Lo cierto es que a 24 horas de convocada la sesión, todavía no tenemos el número de cuántos cortesanos serán. Le voy a acercar una ayuda al presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales”, dijo y le mostró el bolillero a Snopek.

En tanto la oficialista María Eugenia Catalfamo, de San Luis, expresó su desacuerdo con la modificación del número de integrantes que se proponía. “No estoy dispuesta a deslegitimar la palabra de los gobernadores que vinieron acá”, expresó y recordó el respaldo que los mandatarios le dieron al proyecto que se dictaminó a fines de junio. “Tengo las convicciones firmes, creo que nos estamos perdiendo una oportunidad histórica para generar una Corte que represente a toda la Nación”, remarcó en defensa de una tribunal con 25 integrantes.

En los antípodas, el porteño de Juntos por el Cambio (bloque Unión Cívica Radical) Martín Lousteau acusó al oficialismo de buscar que la Corte “funcione partidizándose, dividida en bandos”, y sostuvo que así “menos confianza en la Justicia van a generar”.

“Mientras la inflación corre al 7 por ciento mensual, el debate en este Senado consiste en ampliar la Corte Suprema”, se quejó. “¿A cuántos de los ciudadanos de a pie les soluciona la vida la reforma de la Corte? A ninguno”.

Quien se dijo convencido que sí fue el rionegrino de Unidad Ciudadana Martín Doñate: “Mire si no va a ser necesario discutir el rediseño institucional de la Corte. No hay especialidad, no hay federalismo, no hay género y, además, son unos corruptos. Y me banco lo que digo”, sostuvo. Y recordó que en 2017, la Corte firmó un fallo para reconocer como “aplicable” la ley “dos por uno” para condenados por delitos de lesa humanidad” cometidos por la última dictadura, por lo cual también trató de “cobardes” a los miembros del máximo tribunal, “ese poder, el más conservador, el menos democrático, el de los cargos vitalicios”.

Con todo, la iniciativa original del oficialismo, de solo cuatro artículos, que había obtenido dictamen favorable en junio, establecía 25 integrantes para la Corte Suprema. Pero este jueves apenas iniciada la sesión, el jujeño Snopek admitió que “el número original generó discusiones internas” dentro de la bancada mayoritaria. Y que se llegó a consenso con la propuesta de que sea con 15 miembros “y, en este efecto, establecer una paridad con ocho jueces o juezas”.