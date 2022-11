Polémica por “El Hotel de los Famosos 2”: ya se conocieron eliminados antes que comience su emisión

A unos meses del comienzo de la segunda temporada, se revelaron detalles que ponen en riesgo al reality show de El Trece. Por otro lado, una ex participante de la primera edición confesó haber tenido una muy mala experiencia en el programa

El Trece tiene preparado el arranque de la segunda temporada de El Hotel de los Famosos más tarde de lo que se pensaba, ya que en vez de empezar en enero, será el 20 de marzo de 2023. En este contexto y tras la notable demora, ya se revelaron detalles importantes relacionados al desarrollo del reality show y hay polémica en las redes, tal reveló el portal ElDespateweb. Pero eso no es todo, una de las ex participantes de la primera edición confesó haber tenido una muy mala experiencia en el programa y haber tenido que hacer terapia a causa de la gran exposición a la que fue sometida por el reality.

El programa conducido por Leandro El Chino Leunis y Pampita, que tuvo como ganador a Alex Caniggia, está en el ojo de la tormenta por la manera desprolija de su puesta en escena por la pantalla de El Trece. La cuenta oficial de Twitter de LAM, ciclo conducido por Ángel De Brito en América TV, expuso un dato inesperado.

Hicieron captura de pantalla a la historia de Instagram subida por Marian Farjat, la ex Gran Hermano que participa de El Hotel de los Famosos, y escribieron: “Ni disimulan que están afuera”. Esto tiene que ver con que supuestamente deberían estar todos abocados a la grabación del programa, por lo que, si usó sus redes sociales, significa que ya fue eliminada.

Misma situación ocurrió con Charlotte Caniggia, quien también comenzó a manejar sus redes después de un tiempo. De esta manera, ya serían dos los participantes de El Hotel de los Famosos 2 que se sabe que fueron eliminados del certamen. “Si recién van a empezar a transmitirlo a fines de marzo, no van a guardarse. Es cualquiera lo que hace la producción”; “Ya sacaron a Charlotte y a Marian? Chau, ya ni se gasten en sacar a la luz ese reality”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores, quienes estallaron de furia.

Una famosa que confesó su calvario

El Hotel de los Famosos fue una de las mayores apuestas de El Trece para este año e incluso sirvió como la puerta de entrada a nuevos desafíos laborales para muchos de sus integrantes. Sin embargo, no fue la misma experiencia, ya que recientemente una de sus participantes que llegó más lejos reveló las secuelas que enfrentó luego de salir del programa.

En una reciente entrevista que brindó a Diario Show y replicó ElDestapeweb, Sabrina Carballo, la famosa actriz que conformó un polémico equipo en El Hotel de los Famosos, reveló que la pasó muy mal con la exposición mediática que tuvo tras su paso por el reality show. “No quería ni salir al exterior y ahora la gente se te acerca y te felicita”, empezó por decir la artista, quien llevaba muchos años alejada del ojo de la farándula antes de ingresar al programa de El Trece.

“Fue demasiada información para mi cabeza porque siempre traté de cuidar mi vida privada, de no exponerme, aunque es parte de la profesión”, confesó Carballo. Luego, aseguró: “Todo lo mediático nunca me gustó, pero era parte del laburo, aunque antes lo podías manejar mejor sin las redes. No era una búsqueda toda esa exposición”.

Sobre las secuelas emocionales que le dejó su paso por el reality, Sabrina reveló que ya se encuentra en tratamiento profesional, pero que todavía le queda un largo proceso. “Empecé terapia por El Hotel de los Famosos, mis amigos me decían que estaba enloqueciendo, que las redes no eran la realidad. No estaba acostumbrada y tuve que estar dos meses en mi casa hasta que saliera el capítulo de la eliminación”.