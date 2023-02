Pilar Bueno: “Es necesaria y urgente una ley que proteja los humedales”

En el Día Mundial de los Humedales, Pilar Bueno, subsecretaria de Cambio Climático y Transición Ecológica Justa de la Municipalidad de Rosario, remarcó la necesidad e importancia de avanzar con la ley, una herramienta indispensable en un escenario de emergencia climática como el actual.

“Una Ley de Humedales como presupuesto mínimo ambiental es clave en la Argentina porque otorgaría un piso de protección uniforme en el territorio nacional para los humedales, resguardando y reconociendo sus servicios ambientales, incluyendo la diversidad biológica, la amortiguación de inundaciones, la calidad del aire, el reservorio de agua potable, la producción de alimentos y su valor paisajístico e identitario, en una ciudad contenida y abrazada por humedales. Contar con dicha Ley, otorgaría instrumentos de gestión política y de gobernanza para la protección de los humedales para las generaciones actuales y futuras en el contexto del cambio climático global evitando, o al menos reduciendo, las discrecionalidades de distintos actores y actrices que por sus propios intereses económicos, productivos y políticos favorecen la depredación, la sobrecarga de los ecosistemas y las quemas ligadas al cambio del uso de la tierra”, expresó la subsecretaria de Cambio Climático y Transición Ecológica Justa del municipio.

“Hace más de una década que se empuja una Ley de Humedales y no se logra porque algunos poderes concentrados hacen el lobby necesario en el Congreso o incluso están sentados en las Cámaras y obstaculizan el mero debate público de la ley. Esto es, limitan que todas las voces sean escuchadas y se discutan en profundidad los proyectos y sus implicancias. Bajo pretextos productivos se menoscaba el derecho al ambiente sano consagrado en la Constitución Nacional, llenando nuestras casas de humo. No es la primera vez que esto sucede en nuestro país, se puede citar el caso de la Ley de Ambiente Glaciar y Periglaciar que no solo fue largamente debatida en el Congreso Nacional, sino que fue vetada. Sin embargo, la fuerte lucha social permitió que esta norma saliera, a pesar del lobby del sector minero que era y es el principal detractor de dicha norma. Al punto que llevó el caso a la Corte Suprema, derivando en una fallo histórico en junio de 2019, en el que se reconoce la constitucionalidad de esta ley y se esclarece un debate sobre el rol conjunto de la Nación y las provincias a la hora de lograr el cumplimiento de la protección ambiental constitucional, evitando la tradicional disputa entre los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional”, agregó la funcionaria.

Específicamente sobre las quemas de las islas del Delta del Paraná, Bueno sostuvo: “El municipio viene realizando un conjunto de acciones que buscan la preservación de los humedales y sus servicios ecosistémicos, la visibilización de los mismos en el contexto de la lucha contra el cambio climático y sus efectos, y la connotación identitaria e histórica que tienen estos ecosistemas. Rosario ha conformado la Comisión Multisectorial Legado Deliot que es un espacio integrado por distintas organizaciones de la ciudad, la Universidad Nacional de Rosario y el municipio, unidos en la protección de los humedales y, específicamente, de los territorios de la Reserva Los Tres Cerros. Esta Comisión ha elaborado un Plan de Manejo de la Reserva que involucra relevar y preservar la biodiversidad del humedal, favorecer las investigaciones con fines de conservación y prevenir cualquier acción que pueda desencadenar su deterioro, incluyendo los incendios. La Comisión ha trabajado durante una década con estos fines, siendo un ejemplo exitoso de articulación horizontal con la mirada puesta en los humedales y su preservación”.

“Asimismo, el municipio ha desarrollado estrategias jurídicas que incluyen las causas civiles sobre la propiedad del Legado Deliot ante la usurpación de un privado, Enzo Mariani, quien realiza actividades ganaderas en un lote que es propiedad del Legado. Recientemente, el Tribunal de Casación de Entre Ríos rechazó el recurso interpuesto por Mariani y declaró inadmisibles sus planteos. Esta ha sido una buena noticia para nosotros. En este mismo tenor, la Municipalidad ha denunciado penalmente a responsables de los incendios y ha aportado incesantemente pruebas a la justicia entrerriana sobre los focos y su impacto en la calidad de vida de los rosarinos y las rosarinas”, dijo la funcionaria municipal y concluyó: “La voz del intendente Pablo Javkin ha sido elocuente y clara respecto a todos estos aspectos y a la necesidad de lograr una Ley de Humedales que hemos reclamado al Congreso Nacional, así como también la participación en las instancias políticas como el PIECAS, del cual tradicionalmente se ha marginado a la ciudad”.

Plan Local de Acción Climática

Rosario cuenta con un Plan Local de Acción Climática que incluye acciones con metas concretas a corto y a mediano plazo en lo relativo a la calidad del aire, incluyendo el desarrollo de mediciones propias, a través de convenios con universidades de la ciudad; la implementación del Plan de Manejo de la Reserva los Tres Cerros y la elaboración del plan integral sobre la isla Sabino Corsi, entre otras. Para llevar adelante estas acciones, el municipio puso en marcha en 2022 una gobernanza climática participativa compuesta por un Comité Asesor de Cambio Climático integrado por universidades, científicos/as, representantes de organizaciones no gubernamentales, cámaras empresarias, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales, tanto como representantes del Concejo Municipal, el Estado nacional, provincial y municipal. Dicha gobernanza también se compone de un Gabinete Local de Cambio Climático y Transición Ecológica Justa que articula a todas las carteras del Ejecutivo municipal en la urgencia de la transversalización de la acción climática.

Atardecer por los humedales

En el marco del Día Mundial de los Humedales, la Municipalidad de Rosario invita a participar el próximo sábado 4 de febrero de una batería de propuestas gratuitas en el Balneario La Florida (avenida Eudoro Carrasco 2035) para reflexionar sobre su importancia, concientizar sobre su rol fundamental en la mitigación y adaptación al cambio climático y visibilizar la situación crítica en la que se encuentran estos ecosistemas. A partir de las 19 se podrá disfrutar de:

– Laboratorio ambiental: Juegos de educación ambiental para niños y niñas sobre humedales y biodiversidad.

– Espectáculo de percusión en la playa.

– Remada de luna llena en honor a nuestros humedales: Kayaks y tablas partirán a las 18.30 desde el Puente Rosario Victoria hasta el Balneario La Florida para recibir la salida de la luna llena de febrero.

¿Qué son los humedales?

Los humedales son zonas terrestres que están temporal o permanentemente inundadas, conformando ecosistemas que brindan beneficios ambientales, entre los que se encuentran: el albergue de biodiversidad, la captación de nutrientes y contaminantes del agua, el abastecimiento de agua dulce y la amortiguación de inundaciones, entre muchos otros. También cumplen un rol importante respecto al cambio climático, tanto para los procesos de mitigación como para los procesos de adaptación.

Día de los Humedales: ¿Por qué el 2 de febrero?

La fecha se celebra desde 1997 en conmemoración de la firma del primer tratado internacional sobre conservación y uso racional de los humedales. Un humedal es una zona de la superficie terrestre que está inundada (temporal o permanente), regulada por factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la habitan.