Piden la extradición de Bolsonaro de Estados Unidos a Brasil

La diputada brasileña Erika Hilton envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en la que le pide la extradición a Brasil del ex presidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra en los Estados Unidos. Además, exigió lo mismo para el ex ministro de Justicia y ex secretario Anderson Torres.

Este último fue destituido de su cargo por el gobernador Ibaneis Rocha luego del intento de golpe de Estado que se llevó a cabo este domingo por militantes bolsonaristas en el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto.

Bolsonaro, que debió ser internado este lunes por un “fuerte dolor abdominal” y horas más tarde fue dado de alta, se encuentra en suelo norteamericano desde diciembre.

Hilton sostiene que tanto el ex mandatario como Torres deben ser extraditados, porque deberían dar explicaciones ante la Justicia por los destrozos ocasionados en las últimas horas en Brasilia, algo de lo que el propio Bolsonaro negó su responsabilidad el domingo por la noche.

En el texto presentado, la legisladora catalogó el accionar de Torres como “irresponsable”, ya que no dio “órdenes concretas a las fuerzas de seguridad para contener al grupo”.

“Del mismo modo, Jair Messias Bolsonaro, como líder político de los extremistas que atentan contra el orden democrático, aunque actualmente reside en Estados Unidos, puede estar dando órdenes, emitiendo señales o mensajes estratégicos para que los crímenes en curso en Brasil se siguen practicando”, agregó la diputada.

“Se abre la posibilidad de que el señor Jair Messias Bolsonaro esté fuera del país para eludir los procesos e investigaciones en curso promovidos por la Justicia brasileña, exigiendo su extradición como medida para garantizar el orden público y democrático”, siguió.

“Es claro que los hechos delictivos se dieron por razones eminentemente políticas y con liderazgo, en un principio oculto, a partir de un desacuerdo antidemocrático en relación a los resultados de las urnas y la propia diplomacia”, añadió Hilton.

Al respecto, Torres se defendió de las acusaciones en su contra: “Estoy de vacaciones con mi familia. No hubo complot para que esto sucediera”.

Qué dice Estados Unidos sobre la extradición de Bolsonaro a Brasil

El vocero del Departamento de Estados Unidos, Ned Price, indicó que Bolsonaro no puede quedarse en Estados Unidos con la visa de jefe de Estado, que utilizó para ingresar al país, a menos que solicite al gobierno local dentro de los siguientes 30 días para cambiar la categoría de su visa.

De los contrario, se encontrará en una situación irregular, además de tener posibilidades concretas de ser deportado a su país.

“En términos generales, si alguien ingresa a los EEUU con una visa A, que es esencialmente una visa diplomática para diplomáticos o jefes de estado extranjeros, si el titular de una visa A ya no está involucrado en asuntos oficiales relacionados con sus distritos, queda a criterio del titular visar para salir de EEUU o solicitar un cambio a otro tipo de autorización migratoria en un plazo de 30 días”, explicó.

“Si no tiene motivos para estar en los Estados Unidos, cualquier persona está sujeta a expulsión por parte del Departamento de Seguridad Nacional”, finalizó.