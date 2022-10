Piden excluir de los estadios de fútbol a deudores alimentarios

La concejala del Frente de Todos, Norma López, presentó un proyecto para que los deudores alimentarios no puedan concurrir a los estadios de fútbol.

“Lo que planteamos es la incorporación de los deudores alimentarios, inscriptos en el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos” de la provincia de Santa Fe (Ley Provincial Nº 11.945), en el programa “Tribuna Segura” con el objetivo de prohibir su ingreso a los estadios de futbol de la ciudad”, afirmó la autora del proyecto.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos tiene por objeto registrar por orden judicial a todo obligado u obligada al pago de alimentos por sentencia firme o convenio que adeude determinada número de cuotas (tres consecutivas o cinco alternadas). Cabe mencionar que, como antecedente, el pasado 21 de junio de 2022, en la ciudad de Córdoba, la jueza Marcela Alejandra Menta impidió el ingreso a la cancha a un hincha de Belgrano de Córdoba. Según la jueza, dicha medida “tiene por objeto corregir al alimentante incumplidor para garantía del deber de asistencia económica y subsistencia material del beneficiario afectado”.

“Existen muchos casos de deudores que no cumplen con su obligación de manera intencional recurriendo a prácticas como ponerse en situación ilocalizable; cambiar de residencia; ponerse de acuerdo con el empleador para declarar menos ingresos; trabajar por cuenta propia declarando menos ingresos de los reales; no contar con bienes muebles o inmuebles a su nombre; entre otros. Pero, en muchas ocasiones, esos deudores asisten a espectáculos públicos de esparcimiento como cines, teatros y canchas de futbol. Queremos que se elabore un protocolo para que los morosos alimentarios no puedan ingresar a los estadios de fútbol”, disparó la concejala López.

Al respecto, la vicepresidenta del Partido Justicialista en Santa Fe aseguró: “El programa Tribuna Segura, implementado por el Gobierno Nacional, busca detectar a aquellas personas que tengan pedido de captura o sobre las cuales pese el derecho de admisión ya rige en nuestra ciudad. Hoy en día, durante el ingreso a los estadios de fútbol de Rosario, cuando se disputan partidos de la Liga Profesional de Fútbol, los simpatizantes deben presentar su DNI en el marco de dicho programa. Incorporar el impedimento de ingreso a los deudores alimentarios sería avanzar en la reivindicación de los derechos de las niñeces”.

“Estamos hablando del comportamiento de progenitores que dejan en situación de desamparo a sus hijos e hijas, priorizando el esparcimiento personal por sobre sus obligaciones alimentarias”, finalizó la edila Justicialista.