Piden altas penas para imputados por crimen de Rodrigo Sánchez, jefe de sicarios de Esteban Alvarado

El tribunal integrado por los jueces Patricia Bilotta, Gonzalo López Quintana y Pablo Pinto tiene a cargo el juicio en el que Jonatan Brezik y Rodrigo Benítez están acusados de la planificación y ejecución del homicidio de Rodrigo Sánchez, integrante fundamental de la banda de Alvarado y que según los fiscales formaba parte de una lista de cuatro personas de las cuales tres están muertas.

El fiscal Matías Edery inició su alegato de apertura explicando que se trataba de un capítulo más de la disputa entre Los Monos y Alvarado, un hecho de venganza como lo fue el homicidio del Pájaro Cantero y que para entenderlo habría que remontarse a otros casos, principalmente el atentado que sufrió Mariana Ortigala, antigua miembro de la banda de Alvarado que terminó declarando en su contra y se pasó a la banda de Cantero para permanecer con vida.

Edery acusó a Brezik, hermano de crianza de Guille Cantero, de haberse ocupado de conseguir el Renault Logan utilizado en el asesinato de Sánchez, el cual fue robado por Héctor Brezik por encargo de su hermano. Por este hecho Hector Brezik fue condenado el 30 de marzo en juicio abreviado a cinco años y cuatro meses de prisión por los delitos de robo calificado y participación secundaria en el homicidio de Sánchez.

Además, acusó a Benítez de ser uno de los coautores materiales del homicidio, cometido el mediodía del 19 de marzo de 2020 en San Lorenzo y Wilde. Cerca de las 13 los atacantes interceptaron la Toyota Hilux en la que viajaba Sánchez y lo acribillaron a balazos con dos pistolas calibres 45 y 9 mm.

Luego de matarlo, los autores del homicidio se dieron a la fuga y abandonaron el Logan en Magaldi y Ezeiza para subirse a otro vehículo y evitar ser rastreados.

Por estos hechos Benítez enfrenta una condena a 25 años de prisión como autor de homicidio agravado por uso de arma de fuego y portación de arma de guerra mientras que la pena solicitada contra Brezik es de 22 años de prisión como autor de robo y homicidio agravados, ambos en calidad de instigador.

Por parte de las defensas, la abogada de Benítez alegó que no hay pruebas suficientes para condenarlo y solicitó al tribunal su absolución, mientras que la defensa de Brezik alegó que si bien participó en el robo del auto, no sabía con que fin sería utilizado. A su entender, la razón por la cual lo vincularon a la causa es la relación que lo une desde hace años con Cantero, motivo por el que su participación en el homicidio no va a poder probarse.