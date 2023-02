Pese al rechazo opositor, el oficialismo consiguió dictaminar el proyecto de “Monotributo Tech”

Consiguió 24 de las 39 firmas de los presentes en la comisión de Presupuesto y Hacienda. Juntos por el Cambio reclamó debatir una reforma integral del monotributo, y no una solución "particular" y "temporal" para un grupo de actividades económicas específicas

Pese al rechazo de la oposición, que pidió debatir una reforma integral del monotributo, el oficialismo logró imponerse y emitió dictamen de mayoría al proyecto de ley que crea el Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos, que habilita a cobrar en dólares por exportación de servicios sin obligación de liquidarlos en el Mercado Único de Cambios.

Luego de que la semana pasada desfilaran funcionarios de la AFIP y de la Secretaría de Economía del Conocimiento para defender la iniciativa de “Monotributo Tech” impulsada por el Ministerio de Economía, el oficialismo apuró el tratamiento y juntó 24 de las 39 firmas de los presentes en la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Según el proyecto, quienes adhieran voluntariamente a este régimen cambiario especial que permite facturar hasta 30.000 dólares anuales, deberán pagar al fisco mensualmente una cuota “Monotech” (que incluye en un único monto el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la obra social) de acuerdo a un esquema de escalas diferenciadas. El régimen del monotributo convencional actual habilita hasta un tope de 12.000 dólares, con lo cual esta iniciativa ampliará ese techo.

Luego de las palabras introductorias del presidente de la Comisión, Carlos Heller, haciendo una cronología del debate y un resumen del estado de situación, seguido del secretario Marcelo Casaretto (Frente de Todos), se abrió el debate y el oficialista Marcos Cleri fue el primero en utilizar el micrófono.

“Argentina está dando un paso muy importante, reconociendo que la revolución tecnológica 4.0 es lo que viene, para lo cual tenemos que tener leyes que acompañen este desarrollo, que potencien la posibilidad de hacer un polo de exportación de conocimiento, que ponga en valor a todos los profesionales formados en nuestra a universidad pública”, destacó el santafesino.

En tanto, el diputado del Frente de Todos despejó la duda acerca de si los menores de edad, que por ejemplo participan en competencias profesionales de deportes electrónicos (e-sports) y tienen ganancias en dólares, podrían adherir al monotributo tecnológico.

“Si son menores de edad, los responsables, tutores, padres o madres deben ser titulares del monotributo tech y de la cuenta hasta que el profesional se termine emancipando o llegue a la mayoría de edad”, dilucidó.

De parte de la oposición, la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado confirmó que Juntos por el Cambio le daría la espalda a la iniciativa oficialista, por considerar que no es deseable “legislar sobre situaciones excepcionales” para un sector en particular como sucede en este caso a partir de la abultada brecha cambiaria existente en la economía.

“Entiendo que este proyecto puede o no ser beneficioso pero gestiona los desequilibrios existentes en Argentina producto de la brecha cambiaria que existe. Entonces en lugar de mirar los motivos de la brecha cambiaria y los problemas de la economía, se va beneficiando (a sectores particulares) de acuerdo a su propio criterio”, se quejó la cordobesa

La diputada opositora le recriminó al oficialismo que no le hayan dejado “traer oradores” al debate, y luego sentenció: “Esto no es una reforma sino una forma de gestionar el fracaso económico de este Gobierno”.

En la misma sintonía, el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz señaló que le hubiera gustado que se pusiera en tratamiento “una reforma integral del monotributo, sin discriminación de ningún tipo” sobre la actividad que los trabajadores desempeñen.

“No tiene razón de ser que nosotros legislemos desde el Congreso un tipo de cambio diferencial para un tipo de trabajadores en particular”, dijo al respecto.

Para el economista, “este es un proyecto parcial, un parche como todos sabemos para resolver una problemática puntual”.

“Estoy en total acuerdo en que los monotributistas tecnológicos puedan facturar en dólares de libre disponibilidad y que no tengan que estar obligados a liquidar esos dólares. Eso nos parece perfecto. Así tiene que ser”, reconoció, aunque marcó diferencias: “No tiene sentido el límite. Tendrían que poder hacerlo por toda la facturación como monotributistas y como cualquier otro trabajador que exporte servicios”.

Además, advirtió que de legislar para un tipo de actividad en particular marcharía “un antecedente muy peligroso” porque a su entender “no tiene que haber tipos de cambio diferenciales en Argentina”.

“Tenemos que permitir que cualquier persona que exporta liquide como corresponda, al dólar que quiera. Si se quiere quedar con los dólares, que se los quede. No son del Estado los dólares, son del trabajador”, finalizó Tetaz.

Por su parte, el diputado de la UCR Víctor Hugo Romero valoró la intención de “corregir una situación de informalidad en un sector de la economía donde tenemos argentinos con talento que exportan servicios de manera individual”, pero aclaró que para él no es la manera correcta.

“El problema es básicamente el tipo de cambio que no tendría que estar solucionándose de manera particular a través de un proyecto de ley en particular del sector, sino que deberíamos discutir la política en su conjunto”, opinó el cordobés.

A su criterio, “crear un nuevo régimen tributario integrado para solucionar esta informalidad atenta contra la creación de empleo formal y atenta contra la Economía del Conocimiento”.

A su turno, la diputada del PRO Germana Figueroa Casas sostuvo que con este “tratamiento exprés” del monotributo Tech se está “perdiendo una oportunidad” de “escuchar a la gente que sabe del tema” y que puede proponer mejoras importantes.

“Es una ley que surge porque tenemos un problema y en lugar de resolver el problema ofrece una solución temporal a algunas personas,”, indicó.

Para la rosarina, no se debería configurar un “beneficio” para un sector en particular, ya que “cualquiera debería poder hacer lo que quisiera con su dinero”.

“Cuando se crea el monotributo se crea para que le permita la gente luego crecer. Si no nos trasformamos en un país enano que se se queda cada uno lo más chiquito para no perder los beneficios. Porque está mal ser una empresa grande, porque está mal ser exitoso”, reflexionó.

“¿Qué pasa si se factura 31.000 dólares? Ahora cuando tiene la posibilidad de tener un nuevo cliente y aumentar sus honorarios tiene que decir que no porque es tanto lo que pierde cuando cambia que el incentivo es quedarse en el monotributo. El incentivo tiene que ser a salir del monotributo”, continuó la representante de la provincia de Santa Fe.

“¿Entonces que les estamos diciendo? ´Quédense chiquititos, no aumenten´. Este país si dejás de ser pyme pasás a ser la maldad llevada al extremo”, protestó.

El último en intervenir fue el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, quien ratificó que no habrían cambios en el despacho del oficialismo y que se procedería a la firma porque “no han habido elementos de fondo a la hora de pensar la forma en que encaramos este dictamen”.

“Si hay algún elemento que lo mejore un poco más, bienvenido, siempre hay un tiempo entre el dictamen y el recinto”, resaltó, en un guiño a la oposición, aunque recordó que Juntos por el Cambio había decidido en enero no dar quórum en ninguna sesión siempre que el oficialismo persistiera en el juicio político a la Corte Suprema.

Por último, le contestó a Figueroa Casas: “No estamos perdiendo una oportunidad, al contrario, estamos generando oportunidades para que este potencial que tiene Argentina lo podamos aprovechar”.

El espectro de actividades alcanzadas por esta nueva figura de monotributistas Tech es amplia, y no se reduce únicamente a las comprendidas en la Economía del Conocimiento como podrían ser programadores, desarrolladores de software, desarrolladores de videojuegos, productores audiovisuales, profesionales de la bio y nanotecnología, de la industria aeroespacial y de la industria 4.0.

También incluye a otras actividades que tienen un mercado de exportación como la que desarrollan traductores, diseñadores, guionistas y periodistas, por citar algunos casos de trabajadores que venden servicios al exterior.

Y la gran novedad es que este régimen de Monotributo Tech alcanza también a jugadores que desarrollan competencias profesionales de deportes electrónicos o “e-sports”. En el caso de este tipo de sujetos, las condiciones difieren dado que no aportan a la seguridad social ni a obra social.