Pese a los cruces en el pasado, Lewandowski le abre camino al posible regreso de Messi a Barcelona

El delantero del Barcelona Robert Lewandowski opinó sobre el posible retorno de Lionel Messi al club que lo vio nacer futbolísticamente, y le allanó el camino al asegurar que lo espera “para jugar juntos”, pese a que en el pasado mantuvieron una áspera relación.

El delantero polaco, hoy en el conjunto Culé, fue consultado por la posible vuelta del capitán de la Selección Argentina, ya que finaliza su contrato con Paris Saint-Germain (en junio, y mantiene en vilo a todo el mundo: “Siempre pertenecerá al Barcelona, y si vuelve sería algo maravilloso. Su lugar está aquí. Espero que la próxima temporada juguemos juntos”.

Por otro lado, habló de su presente: “Recibí un golpe en la espalda de Militao en la Copa. Quise jugar todo el partido, por mi ambición, pero me ha costado hasta andar. Ayer lunes cuando me levanté casi no podía, pero trabajé con el fisioterapeuta y pude correr. Es parte del fútbol. No soy una persona que no juega por un dolor, intento estar siempre. Hoy sí que podía andar. En el próximo partido, podré jugar, pero no es una excusa, podía haber estado mejor”.

Posteriormente, reconoció que bajó su nivel en el último tiempo: “Nunca estaré contento, independientemente de los goles que marque. Tras el Mundial, he marcado menos, pero todo el equipo no estuvo bien en los últimos partidos, aunque mejoraremos. Está siendo difícil, no sé por qué, pero estoy seguro de que en estos 10 partidos que restan estaremos como siempre, no como ahora. Sé que la gente quiere que marque. Sé que puedo hacerlo y como equipo podemos jugar mejor. En el Barcelona, no sólo importa ganar, también es marcar goles”.

Los días pasan y la presión aumenta en Barcelona con respecto a la posible vuelta de Messi, ya que los hinchas pidieron otra vez por el regreso del argentino en el minuto 10 del encuentro ante Girona, en el marco del cierre de la vigesimoctava fecha de La Liga de España.