Perotti rompió el silencio: “Aníbal Fernández sigue sin entender la realidad de Rosario”

Tras un miércoles caliente que terminó con la eyección de Rubén Rimoldi y el entronamiento de Claudio Brilloni en el Ministerio de Seguridad, el gobernador Omar Perotti consideró que el gobierno nacional no acompaña la lucha contra el delito de la manera en que él esperaba.

“El ministro sigue sin entender la realidad de Rosario y la particularidad de nuestra provincia. Si ésta es toda la ayuda que Nacion puede dar, hay que decirle que no alcanza”, aseveró sobre Aníbal Fernández, quien antes había criticado al propio mandatario: “Asombran las expresiones del gobernador””.

“Asombran las expresiones del Gobernador Omar Perotti que echó al ministro de Seguridad de Santa Fe y reclama ‘ayuda urgente del gobierno nacional’”, había publicado Aníbal en Twitter, para completar: “El gobierno Nacional no ha dejado de invertir fondos nacionales para ayudar a resolver el problema de la ciudad de Rosario que lleva 20 años. Los resultados están a la vista. No dejaremos de acompañar con soluciones, buscando revertir este presente que estremece”.

“Cuando los objetivos no se cumplen, no demoramos los cambios”, justificó el mandatario sobre la salida de Rimoldi, y pronto devolvió gentilezas a Anibal, representante de una gestión, la de Alberto Fernández, con la que Perotti colisionó de entrada, con el caso Vicentin, y de la que se fue alejando paulatinamente en privilegio de su alianza con Cristina Kirchner.

“El ministro sigue sin entender la realidad de Rosario y la particularidad de nuestra provincia. Si ésta es toda la ayuda que Nacion puede dar, hay que decirle que no alcanza”, dijo sobre la justificación que había hecho el ministro de Seguridad nacional, acerca de que hay 3.500 efectivos federales en la provincia.

Fernández detalló la labor nacional en Santa Fe, una gota de agua en el desierto, mientras el freezer del vínculo Nación-provincia contrasta con la temperatura de la inseguridad: Se llevaron a cabo 2.010 procedimientos entre enero y diciembre de 2022, lo que representa un aumento del 161 por ciento respecto del año anterior, mientras que se realizaron 2.077 detenciones, un 256 % más; además, se incrementó en un 390 % los kilos de cocaína incautados, en un 173 % las unidades de drogas sintéticas y en un 11 % los kilos de marihuana.

Le contestó Perotti: “La magnitud del problema amerita fuerte y total prioridad de la Nación. Si esa es toda la ayuda que puede dar, hay que decirle que no alcanza. Argentina no puede permitir que estas cosas pasen en su territorio. No hay ciudad ni provincia por sí sola que tenga la posibilidad de enfrentar tamaño delito”.

Perotti dio a entender que no dará marcha atrás en los reclamos a la Nación. En este sentido comentó que el presidente Alberto Fernández “sabe perfectamente” cuál es la situación. “Seguramente no es novedad para él lo que estamos diciendo”, deslizó.

Finalmente, el gobernador destacó los “niveles récord” de allanamientos y detenciones a cargo de la Policía de Santa Fe. No obstante, sentenció: “No alcanza con eso”.