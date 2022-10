Perotti repudió amenazas y aprovechó para pedir que Congreso vote más recursos a la Justicia federal

“Repudiamos cualquier amenaza o cualquier intento con intimidaciones que generen falta de libertad de expresiones de cualquier periodista o medio de comunicación. Quiero reiterar el rechazo a los actos intimidatorios practicados ayer en un medio de comunicación. Se lo hemos manifestado al gerente de Telefé Rosario, Pablo Breitman, y al secretario general del Sindicato de Prensa, Edgardo Carmona. Rechazamos cualquier intimidación que quiera silenciar a la prensa”, afirmó el gobernador este mediodía.

Y amplió el mandatario: “El delito quiere que no se difunda lo que está ocurriendo. Todo los hechos preocupan, pero éste tiene una connotación diferente”.

“Lo hemos dicho en innumerables oportunidades y desde mi primera incursión para querer ser gobernador de la provincia, que el delito necesita silencio y fui muy criticado cuando yo hablaba de lo que pasaba en Rosario, diciendome que traía temas que no existían, que no había que instalar en la prensa estás cosas, que le hacía daño a la ciudad. Lo que hace daño es no hablar de estas cosas, por lo cual todo lo que se exponga sobre la mesa puede no gustarnos, pero es la realidad”, expresó Perotti.

También Perotti dijo que se reunirá con el ministro de Seguridad Rubén Rimoldi, luego de que éste reciba a la conducción del Sindicato de Prensa Rosario.

“Cuando suceden estos hechos tenemos actitudes positivas de quienes buscan contribuir con un aporte, con una acción, y también tenemos quienes rápidamente buscan a ver qué ventaja política se consigue. Aquí tenemos una oportunidad. Hoy ha habido legisladores nacionales, de otras provincias, que se han manifestado solidariamente con esta amenaza hacia el periodismo. El mejor homenaje, el mejor acompañamiento que podrían tener todos en la provincia de Santa Fe, particularmente con este hecho que se da con la amenaza hacia el periodismo, sería que hoy en sesiones en la cámara de Diputados aprueben el proyecto que todos los legisladores santafesinos pusieron en común para dotar a la provincia de la estructura de Justicia federal que nos merecemos, esa seria la mejor respuesta sin hipocresía, sin tuits, sin declaraciones altisonantes, sin críticas. Quienes quieren ayudar en serio tienen hoy una oportunidad con los legisladores nacionales para solidarizarse con el periodismo santafesino, rosarino y argentino en particular. Porque creo que todos sienten que esta es una amenaza en general. Así que tendríamos allí un ejemplo de madurez política para que lo que uno dice los hechos acompañen realmente ese sentimiento”, añadió.