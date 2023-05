Perotti: “Necesitamos que el federalismo sea real, hoy tenemos un relato retórico”

El gobernador Omar Perotti participó este martes del AmCham Summit 2023, un encuentro empresario con referentes del sector público y privado, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, bajo el lema “Protagonistas de la próxima Argentina”.

El evento convoca a referentes del sector público y privado más importantes del país, con el propósito de dialogar sobre los ejes fundamentales que atraviesan al desarrollo de la Argentina, en el marco del 200° aniversario de las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos.

En la actividad, que se realizará en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, Perotti integró el panel: “Las elecciones en clave federal: las provincias y el federalismo”, junto a Alberto Weretilnek.

En la oportunidad, Perotti sostuvo que “necesitamos que el federalismo sea real y efectivo. Hoy tenemos un relato retórico más que una práctica institucional en el federalismo. Una mirada reducida hacia la discusión del federalismo es si tenemos ley de coparticipación o no. Hay muchos factores no económicos que hoy juegan y que creo que es bueno tratar de ponerlo sobre la mesa con su impacto. No le quito el valor a una discusión sobre el tema de coparticipación. Pero sí hay una mirada y una necesidad”.

“Soy optimista sobre el futuro de la Argentina porque hay sectores con potencialidad de generar los dólares que necesitamos y que están en provincias que muchas veces algunos consideraron inviables. Hay que generar una oportunidad de que esos recursos permitan equilibrar poblacionalmente a la Argentina e integrarla territorialmente, porque eso nos daría la posibilidad de tener un país donde el AMBA deje de ser un aspirador a dar recursos y que vaya generando las condiciones para una redistribución y políticas más efectivas en lo demográfico”, agregó el gobernador.

“Eso -continuó Perotti- requiere de acciones para cuidar y acompañar con todos los estímulos a estos potenciales sectores que seguramente definen como los minerales, el litio, el petróleo, el gas, los alimentos y la economía del conocimiento. Hay que cuidarlos para su plena expansión y su captación de inversiones en el menor tiempo posible. Pero también hay que sumar que hay riesgos y uno de ellos es el cuidado que debe tener la Argentina frente al crecimiento del delito y del narcotráfico”.

Seguidamente el mandatario provincial destacó que “los 19 diputados nacionales que tiene la provincia de Santa Fe se pusieron de acuerdo en un proyecto para reforzar la justicia federal en nuestra provincia. Todos de distinto signo político coincidiendo en otras oportunidades”.

“Creo que hay que tener un rol activo detrás de la defensa de un país integrado. Si producir y vivir en el interior cuesta mucho más que en el AMBA, estamos complicados. La necesidad de acuerdos a futuro de mediano y de largo plazo requiere de esfuerzo y de sacrificio de dirigentes políticos de distintas fuerzas que probablemente su prestigio lo pongan en ese acuerdo en la coyuntura, porque muchos pueden no comprenderlo. Si no valoramos ese tipo de actitudes y no generamos los acompañamientos necesarios, cada vez va a haber menos gente dispuesta”, finalizó el gobernador.

El encuentro contó con la apertura a cargo de Marc Stanley, embajador de los Estados Unidos en Argentina; y de Jorge Argüello, embajador de Argentina en los Estados Unidos. El cierre estuvo a cargo de Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación.