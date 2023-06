Perotti y la seguridad: “La población sólo recibe cosas malas y parece que no se hace nada bueno”

Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, y Claudio Brilloni, ministro de Seguridad de la provincia, pusieron en marcha este martes el nuevo Sistema de Control, Atención y Despacho (Sicad). Además, entregaron teléfonos y cámaras corporales a la policía de Rosario. También anunció que en breve se instalarán los inhibidores de señal en las cárceles santafesinas.

“Sé que la atención se la lleva una bandera. Estaría bueno también que se transmitan otras cosas, porque si no hablamos solo del mensaje que quiso mandar alguien y se genera una amplificación de ese hecho. Esto no es casual, la provincia da un salto con la tecnología más importante del país. No hay vuelta atrás”, afirmó Perotti en referencia al trapo que desplegó la barra de Newell’s en el partido homenaje a Maximiliano Rodríguez.

Es que en ese cotejo de festejo, donde estuvieron presentes estrellas del fútbol nacional y hasta el mismísimo Lionel Messi, la barra referenciada desde hace añares en la banda de Los Monos desplegó una bandera gigante con referencias a los líderes tanto de la célebre gavilla de La Granada como del paravalanchas leproso, todos presos: Ariel “Guille” Cantero, Damián “Toro” Escobar y Ariel “Pollo” Vinardi.

El gobernador también apuntó que la población “solo recibe cosas malas y parece que no se hace nada bueno, no hay equipamiento, inversión”. “Hay que ser cuidadoso, hay que analizar el rol que cumple en esto los transmisores de mensajes. Hay que mejorar todos los días y exigir a cada uno de los organismos provinciales y de Justicia que no se corra un eje de una demanda que debe ser permanente, como la de más fuerzas federales, más controles del Servicio Penitenciario federal para que no haya comunicaciones”, agregó.

Perotti también recordó que en las cárceles santafesinas ya funcionan los escáneres para detectar elementos de uso prohibido que pretenden entrar las visitas a los reclusos que se encuentran en las unidades penitenciarias

El mandatario provincial comentó que le “hubiese gustado tener desde un primer momento más patrulleros, comisarías abiertas, tecnología, capacitación y formación. Podemos tener críticas y las aceptamos, pero cuando se toman decisiones de fondo hay que sostenerlas”, cerró.