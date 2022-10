Perotti: “Confío y deseo enormemente que podamos tener un acuerdo con los docentes”

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, se refirió este sábado al conflicto con los trabajadores de la educación estatal, se esperanzó en la posibilidad de un acuerdo y enumeró las razones por las cuales considera que la propuesta del gobierno “es buena”. En la previa del reinicio de la discusión paritaria prevista para este lunes, y el mismo día en que Amsafé advirtió que irá a la Justicia por el descuento de los días de paro, Perotti se refirió al conflilcto y a la relación del gobierno con el sector educativo: “Sin dudas es un paro que me duele. Porque ponemos lo mejor para el tema educativo. La provincia pasa a tener Boleto Educativo Gratuito, que no tenía, para todos los docentes. Para los docentes de las zonas urbanas, suburbanas y rurales. No tuvimos duda alguna cuando había que priorizar a quien vacunar, porque queríamos que estén cubiertos quienes formaban y educaban a nuestros chicos. Y tuvieron la prioridad sobre cualquier otro”.

Especificamente sobre la pelea salarial, dijo “La remuneración que tenemos está entre las mejores del país. Yo no desconozó que en marzo arrancamos muy por arriba de la inflación, en beneficio de los trabajadores, pero en agosto y septiembre nos quedamos abajo. Pero lo que habíamos acordado en marzo era que en septiembre nos juntábamos, y yo cumplo lo que digo. En marzo fijamos las pautas y en septiembre nos juntamos. Y no el 30, el 1° de septiembre. Y hubo paros antes, fuera de lo que habíamos acordado. Sin que nosotros desconociéramos la posibilidad de actualizar. Si hubiésemos desconocido la necesidad de actualizar nos hubiésemos mantenido en ese 8 por ciento de septiembre. Y septiembre termina siendo un 20%. Y llevamos la propuesta hacia un 77%. Si usted toma todas las instancias nacionales, va a ver a la de Santa Fe entre las más altas y de mejor remuneración. ¿Que esa remuneración es la que los docentes están conformes, los trabajadores están conformes? No me cabe dudas de que todos quisieran ganar más. Como cualquiera de los trabajadores privados, quisieran ganar más. Lo que hoy se está pudiendo es esto”.

En otra parte de su exposición, Perotti se refirió al resto de las prioridades de gobierno: “No todos los recursos provinciales puedo ponerlos en los sueldos de los trabajadores estatales. Tengo que guardarlos para garantizar salud y todos los insumos médicos han tenido un salto enorme, como lo que ve cada uno que tiene que ir a una farmacia. Los alimentos que necesito para los comedores y para toda el área social, también han tenido un aumento y lo saben todos los vecinos santafesinos cuando van al supermercado, cuando van al mercado y cuando van a la verdulería. Entonces, además de eso, tengo que resguardar la continuidad de la obra pública, que nos ha generado 20.000 puestos de trabajo más, 20.000 familias que dependen de que el Estado tenga sus recursos para que no se demoren las obras. Mi responsabilidad es el equilibrio de los recursos”.

“Creo que la propuesta es buena, la propuesta tiene la posibilidad de que ya el 90% de los trabajadores estatales la ha aceptado, y la está cobrando. Lamentablemente, a los docentes no les podemos liquidar el aumento, van a cobrar lo mismo que antes, y menos, porque los días no trabajados se descuentan, porque no se acordó una recuperación, como acordaron los otros gremios, a recuperar los turnos que no se dieron en salud, a recuperar las horas trabajadas. Entonces, yo confío y deseo enormemente que podamos tener un acuerdo con los docentes, porque nos permite avanzar también en enormes coincidencias que hay en la otra parte de la paritaria, que es la pedagógica, que nos van a dar un muy buen esquema de mejoras en el funcionamiento, y también en las horas, y en los cargos que va a tener todo el sector docente”, finalizó el gobernador .