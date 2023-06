Periodistas en el cine: una base de datos sobre películas y un ranking imperdible

El sitio especializado Periodistas en el Cine (periodistasenelcine.com) elaboró un atractivo ranking de las 150 mejores películas sobre periodismo o con esa temática en su trama, en base a más de 3 mil films de todo el mundo. El clásico El Ciudadano de Orson Welles encabeza el listado, mientras que Todos los hombres del presidente, protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman, y Sucedió una noche completan el podio.

La filmografía recorre todas las décadas y presenta trabajos de los directores Frank Capra, Billy Wilder, Alan J. Pakula y Costa-Gavras; actores como James Stewart, Clark Gable y Marcello Mastroianni; y actrices como Jane Fonda, Meryl Streep, Patricia Neal y Rachel McAdams, entre otros nombres destacados de la historia del cine de todos los tiempos.

Los países con más películas dentro del ranking de las 150 seleccionadas son Estados Unidos con 94, Francia con 11, e Italia con 6.

Por su parte, Argentina aparece con cuatro films: Ceniza al viento de Luis Saslavsky, Los tallos amargos de Fernando Ayala, Pajarito Gómez de Rodolfo Kuhn y El amor es una mujer gorda de Alejandro Agresti.

Además del listado completo, el portal ofrece una base de datos con más de 3 mil películas donde el periodismo juega un papel central o secundario. De esas producciones, más de 300 cuentan con un link para verlas online de manera gratuita.

El sitio especializado Periodistas en el Cine fue creado por los periodistas Manuel Barrientos y Federico Poore, que desde hace años investigan la representación del periodismo en el séptimo arte.

Las 10 mejores de todos los tiempos

La lista de las diez mejores películas sobre periodismo de todos los tiempos la encabeza el clásico de clásicos, y para muchos especialistas la mejor película de todos los tiempos, El Ciudadano (Citizen Kane, 1941), de Orson Welles, seguida por Todos los hombres del presidente (All The President’s Men, 1976) de Alan J. Pakula y Sucedió una noche (It Happened One Night, 1934) de Frank Capra.

La lista continúa con El gran carnaval (Ace in the Hole, 1951) de Billy Wilder, El cuarto poder (Deadline, Estados Unidos, 1952) de Richard Brooks y Chantaje en Broadway (Sweet Smell of Success, 1957) de Alexander Mackendrick.

Y se completa con Hechizo del tiempo (Groundhog Day, 1993) de Harold Ramis, Ayuno de amor (His Girl Friday, 1940) de Howard Hawks, Historias de Filadelfia (The Philadelphia Story, 1940) de George Cukor y la icónica La dolce vita (1960) de Federico Fellini.