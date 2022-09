Pensando en el Rojo: con el alta de varios jugadores importantes, Coria debe definir el once inicial

Recuperar soldados es una gran noticia para Newell’s. Pero también es un desafío para Coria, quien debe administrar con inteligencia y manejo de grupo la inclusión de jugadores de peso que son importantes desde lo futbolístico, aunque tal vez no estén en su mejor forma física

Adrián Coria afronta dos situaciones complejas. Por un lado está el choque ante Independiente, el sábado a las 20.30 en Avellaneda, quinto partido del interinato. Pero hay otra situación a resolver, con el alta de varios jugadores importantes tras un tiempo afuera por lesión, el DT debe definir si están para ir desde el inicio, situación en la que también debe manejar los posibles enojos de estos futbolistas si no son titulares.

No hay dudas que tras la salida de Sanguinetti el plantel se descomprimió, dejó atrás esa tensión que generaba ganar para sostener al cuerpo técnico. Y esa situación fue muy bien manejada por el interinato, que tuvo primero a Gustavo Tognarelli ante Vélez, y luego a Adrián Coria.

Los técnicos interinos mantuvieron la estructura táctica de Sanguinetti, con algún retoque en ofensiva, con la presencia de Djorkaeff Reasco como mayor novedad. Y las lesiones que continuaron obligaron a meter mano en más juveniles, que respondieron dentro de sus posibilidades.

Ahora, Coria se encuentra con la buena noticia de recuperar a muchos lesionados. Cristian Lema, Julián Fernández, Armando Méndez, Ramiro Macagno, Pablo Pérez y Cristian Ferreira ya tienen el alta médica desde la semana pasada, y tuvieron dos semanas de entrenamiento, con fútbol incluido. Todos pueden jugar, el tema a resolver es si serán titulares o irán al banco ante Independiente.

Por una cuestión de necesidad, todo indica que Julián Fernández volverá a los once. Con Juan Sforza entre algodones (difícil que llegue), el DT necesita recuperar a Juro, quien ingresará por Marco Campagnaro, improvisado como volante central en los dos últimos partidos.

Otro que puede regresar es Cristian Lema, pero el buen rendimiento de Gustavo Velázquez obliga a revisar cuál es la mejor opción que tiene Coria. La semana pasada Lema iba a estar concentrado, pero como iba a ser suplente charló con el cuerpo técnico y finalmente no fue al banco. Esta vez no hay excusa. Coria debe definir si lo incluye, con una línea de tres como opción para que no salga Velázquez; o lo deja como relevo, con todo lo que significa dejar a un referente fuera del equipo.

Un caso similar es el de Armando Méndez, aunque la situación parece más clara. Si Coria entiende que el uruguayo está en plenitud física (estuvo cinco semanas parado) será titular. Caso contrario mantendrá un partido más a Tomás Jacob, quien cumplió.

Y Cristian Ferreira, que la semana pasada fue al banco y jugó quince minutos, esta vez tiene muchas chances de ser titular. Si Coria decide mantener el 4-4-2, Ferreira ingresará por Reasco (citado a la selección de Ecuador), como sucedió en el partido con Vélez, primero del interinato. Si el entrenador define cambiar el dibujo a un 3-4-3, Ferreira irá al banco.

Con Pérez la situación es más clara, el volante va a ir al banco, y seguramente ingresará un rato en el segundo tiempo.

