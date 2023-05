Penan a gatillero que respondía a Chucky Monedita y tenía la misión de matar al mecánico de Alvarado

Un hombre, de 30 años, considerado como gatillero de una banda dirigida Alejandro “Chucky Monedita” de la Unidad Penal 11 de Piñero, fue condenado este martes como instigador del intento de homicidio del mecánico Carlos Argüelles, quien fue miembro de la organización del capo narco Esteban Alvarado, declaró en su contra, y que finalmente fue asesinado un tiempo después en su taller, informaron fuentes judiciales.

A través de un juicio abreviado, homologado este martes por los jueces Fernando Sosa, Mariano Aliau y María Mas Varela, Jonatan Ribles fue condenado a 12 años de prisión como autor de los delitos de instigación de una de las tentativas de homicidio del mecánico de Alvarado, portación de arma, encubrimiento y resistencia a la autoridad, de acuerdo a lo informado por voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

A la vez, Ribles también fue sentenciado como miembro de una asociación ilícita organizada por Chucky Monedita, de 27 años, desde su celda en Piñero donde cumple condena unificada a 15 años y medio de prisión por el crimen de Cristián Machuca cometido en enero de 2015 y por los delitos de portación ilegal de arma de guerra, robo calificado y amenazas.

Entre los cargos imputados a Ribles, el de mayor gravedad fue uno de los intentos de asesinatos al mecánico que había formado parte de la banda narcocriminal liderada por Alvarado, el cual el año pasado fue condenado a prisión perpetua. A Argüelles, un grupo de tiratiros le disparó en enero de 2021 cuando se acercaron a la EcoSport que iba con su familia por Gaboto al 5500.

Por este tiempo, el mecánico que estaba imputado como quien le acondicionaba los autos robados a Alvarado, se distanció y se convirtió en imputado colaborador de la causa seguida al jefe narco, en la que aportó valiosa información sobre su antiguo líder.

De acuerdo a la investigación judicial, tres meses antes de esa balacera, en octubre de 2020, el mecánico fue perseguido por un grupo de personas que respondían a Chucky Monedita para matarlo.

Como instigador de ese hecho fue condenado Ribles, quien fue detenido el 28 de ese mes en un procedimiento policial de rutina con armas sin declarar y en una motocicleta robada, recordaron voceros del caso.

Agregaron que a partir del teléfono celular secuestrado al muchacho, se desentrañó el intento de asesinato a Argüelles, quien finalmente fue asesinado en su taller mecánico en septiembre de 2021 en Garay al 3500.

De acuerdo a la investigación, Ribles había recibido de Chucky Monedita el encargo de asesinar al mecánico y para eso contrató a un taxista, Jorge Inocencio Ojeda, recientemente condenado también en un juicio abreviado a cuatro años de cárcel.

Según ese proceso, Ojeda aprovechaba “su condición de taxista de la Municipalidad de Rosario, para hacer esas tareas en la vía pública sin llamar la atención y reportando cada uno de sus movimientos al líder de la organización y a los ‘sicarios’ encargados de concretar esos atentados”.

Puntualmente, de acuerdo a la causa, Ojeda participó del seguimiento realizado en octubre de 2020 a Argüelles. Por información del teléfono secuestrado a Ribles, los investigadores supieron que el 27 de octubre el taxista Ojeda siguió por varios sitios de Rosario al mecánico, hasta que lo perdió en un semáforo. La constancia de ese infortunio quedó registrada en los mensajes que Ojeda le envió entonces a Ribles.

“El tiro era de estar cerca, estar cerca viste apenas te avisé: TAC”, escribió el taxista y siguió “yo lo seguí como más de 15 cuadras, lo seguí yo al auto, ya te digo me agarró el semáforo, mucho tránsito a esta hora, y se me fue a la mierda, se me fue, qué cajeta loco”, continuó sobre sus tareas de inteligencia.

De acuerdo a la investigación, los mensajes eran enviados a Chucky Monedita y por ello, envió un mensaje a Ribles donde le reprochó que todavía no hubiese matado a Argüelles: “Si vos te hubieras levantado a las 7 de la mañana, a las 10, ya estaríamos contando la plata”.

En el juicio abreviado homologado este martes, la Fiscalía sindicó a “Ribles como quien se encargaba de concretar los atentados contra la vida o contra la integridad física de las personas encargadas a cambio de dinero en efectivo, organizando la logística de cada uno de los atentados encomendados, disfrazándose –en algunas ocasiones– con un mameluco de empleado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) o de Aguas Provinciales”.

También del “traslado y/o la portación de las armas de fuego que luego van a ser utilizadas y en algunos casos seleccionando a las personas que lo van a acompañar en esas tareas reportando todos y cada uno de sus movimientos a Alejandro Núñez”.

Además, según los fiscales Pablo Socca y David Carriza, el condenado “gestionaba la adquisición de viviendas usurpadas para la instalación de bunkers y/o cualquier otra actividad delictiva, y planea la comisión de robos para la obtención de dinero en efectivo necesario para el funcionamiento de la estructura a la cual pertenece”.