Pedro Aznar presenta un nuevo disco de “sonoridades osadas y letras contundentes”

“Generar conciencia de lo que pasa es un primer movimiento hacia poder superarlo”, asegura Pedro Aznar. El talentoso músico llega a Rosario este sábado para mostrar El mundo no se hizo en dos días, un material en el que, sin rodeos, habla sobre la crisis ambiental y la desidia de los gobiernos al respecto, la necesidad de cambiar la matriz energética, la manipulación de las democracias por las megacorporaciones y pone una mirada crítica sobre la cosificación de la mujer y la banalización de lo erótico.

El mundo… es un disco doble. Veinte canciones que presentan un enorme abanico de estilos musicales que van desde el rock, el soul y el jazz, a la balada, el folk, el neobarroco, el trap y el reggaetón.

“El disco se empezó a gestar en 2018. De ese momento son «Mientras», «Corpoland», «En espejo» y, la que tal vez contenga algo premonitorio de lo que vendría en breve, «Dejando la tormenta atrás». Todo lo demás fue escrito entre 2020 y 2022. Tomé aquel tiempo de parate forzado como un retiro creativo. Escribí y compuse mucho. Y soñé mucha música. De ahí proviene la mayor parte de este álbum. Por ejemplo, en «Polonaise», soñé la melodía, fui al piano y la anoté, y al ver que era un vals con aire de música del siglo XIX, se me ocurrió una historia de amor prohibido en un pueblo chico”, contó el músico en diálogo vía mail con El Ciudadano.

Y agregó: “Lo que más nos marcó de los años de pandemia fue, desde luego, el aislamiento y la falta de contacto. De ahí que haya nacido una canción como «Un simple abrazo», con letra de Víctor Heredia, que habla de eso tan valioso que habíamos perdido en ese tiempo. Cada canción tuvo su génesis particular”.

“Creo que El mundo… es uno de mis mejores discos, y marca un antes y un después, como lo hizo Quebrado en 2009. En ambos casos, son trabajos que no sólo profundizaron mi búsqueda, sino que aportaron elementos nuevos, sonoridades osadas y letras contundentes”, aseguró el artista que supo formar parte de la emblemática Serú Giran y que también adelantó: “En el show convive un buen número de canciones nuevas con otras tantas de la discografía anterior. Y creo que conviven muy bien y tienen un gran equilibrio”.

Veinte paisajes

El mundo… cuenta con la poética característica del músico que lleva editados alrededor de 25 discos. Son 19 canciones originales y una adaptación al castellano de la hermosa balada de John Legend, “Todo de mí”. Pero también trae consigo la incursión del artista en nuevas sonoridades como el trap y el reggaeton.

“En el caso de la composición del tema «El mundo no se hizo en dos días», surgió un ritmo y una armonía que me sugirieron una letra rapeada. Inmediatamente me puse a escribir y salió toda de un tirón, a modo de freestyle, como si la estuviera creando a medida que la decía sobre el ritmo. Es toda una declaración de principios, habla de muchas de las cosas que me ocupan y preocupan por estos días. De ahí que haya decidido titular el disco así”, contó Aznar.

“No queremos una tierra triste. Que se conforme con morirse de a poco. Los locos no somos nosotros. Y tampoco hay otros que tengan la culpa. Pero sí, lo que esculpas con tus manos. Volverá para buscarte”, reza el tema que da nombre al material y postula: “Yo lucho porque creo en el poder de la palabra. Y del que planta y labra, no del que destruye y huye. Pesándole el botín cuando, en realidad. Lo que se roba es su propia alegría”.

Consultado sobre si la urgencia de las problemáticas actuales lo hicieron abandonar los rodeos que a veces presenta cierta poética para ser más directo, Aznar confesó: “Los años de pandemia fueron un momento de intensa reflexión, para mí. No sólo hacia adentro sino hacia lo político, en un sentido amplio, en lo que refiere a nuestra convivencia entre nosotros como especie y a nuestra responsabilidad con el resto de la vida en la Tierra. El momento histórico que nos toca es único. Es una bisagra, y las cosas, de aquí en más, pueden salir muy bien o muy mal dependiendo de lo que hagamos o dejemos de hacer hoy. Eso es lo que le da carácter de urgencia a los temas que trato en el disco”.

Y sobre la incursión en nuevos géneros contó: “Me gusta toda la música, cuando está bien hecha. Los ritmos urbanos hacen un uso intensivo y muy bueno de la poesía, y yo, siendo poeta, aprecio mucho ese acercamiento. Siento que esos estilos son medios muy potentes para comunicar ideas fuertes. Y por eso los incluyo”.

Y en esa línea analizó el lugar que ocupan los ritmos urbanos que para algunos son la “contracultura” actual, espacio que otrora supo ocupar el rock: “Tal vez en el imaginario popular se vea como un cambio de eje de la mirada crítica hacia otros estilos, pero es que el rock no tiene porqué quedarse dormido. Depende de cada artista. Se puede ser socialmente consciente desde cualquier estilo. Es cuestión de tener algo importante que decir”.

Para agendar

Pedro Aznar presentará en vivo en Rosario su más reciente álbum, El mundo no se hizo en dos días junto a su banda y hará un recorrido por diferentes canciones de su vasta trayectoria este sábado, a partir de las 21, en el Teatro el Circulo de Laprida y Mendoza. Las entradas están a la venta en boletería del espacio y por sistema Ticketek.