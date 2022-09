Paula Olmedo, la “Ariel” de Esquel que sueña con trabajar como sirena

Paula Olmedo, una docente de 30 años de nivel inicial, comenzó hace dos años a practicar el mermaiding, una actividad que consiste en nadar como el ser mitológico.

En diálogo con Jorge Pizarro para el programa Mejor Ahora (Radio Rivadavia), Olmedo contó que siempre se sintió atraída por las hadas, duendes y sirenas: “También sentí siempre mucha atracción por el agua, así que descubrí que se podía ser una sirena y me metí a eso”.

Además, destacó que “es algo distinto y novedoso que me resulta divertido. En la Patagonia también hay muchos paisajes muy hermosos y que se prestan”.

“Conseguí una monoaleta y elementos para hacer fotos, videos y entreno esto como un deporte acuático”, continuó. Según explicó, la monoaleta “es como una pata de rana que me hace tener las piernas juntas”.

Un factor clave para esta actividad es la capacidad para contener la respiración. Al respecto, reveló que “llegué a estar sumergida durante un minuto y medio, pero quiero aguantar un poco más”.

Pese a ser maestra de nivel inicial, Olmedo detalló que “nunca aparecí vestida de sirena a la escuela, pero los chicos saben que lo hago y me gustaría ver cómo reaccionan”, y agregó: “Esto lo hago un poco para mí porque me divierte, pero también tengo una conexión muy linda con los chicos y me encanta poder transmitirle esa magia”.

Su trabajo genera que solo pueda entrenar “de noche o cuando me da el tiempo porque es complicado”.

Por último, al ser consultada sobre cómo recibieron su pasión en el entorno familiar, Olmedo explicó que “siempre me apoyaron porque soy de hacer cosas raras. Lo fomentaron y me incentivaron a hacerlo”.