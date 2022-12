“Paula”: el cuerpo de una adolescente como territorio en disputa de la belleza hegemónica

El film de la directora cordobesa luego de Mañana tal vez (2021), protagonizado por la debutante Lucía Castro, pone en el centro del relato a Paula, una joven que sufre porque su cuerpo no se ajusta a los parámetros hegemónicos de belleza y busca soluciones mágicas en las redes sociales, mientras soporta como puede el entorno amoroso y a la vez asfixiante de su familia, que le prepara una fiesta de 15 que ella no quiere.

La propia experiencia de la realizadora nutrió el primer acercamiento a la historia, que se completó con el universo a descubrir de la influencia de las redes sociales en los jóvenes. “Tuve que investigar y adentrarme un poco en cómo influye hoy la exposición constante en redes en las adolescentes”, destacó. Además de Lucía Castro, el elenco de Paula se completa con Lara Griboff, Julieta Montes, Tiziana Faleschini, Liz Correa, Alberto Bernuez.

Respecto de cuál fue la motivación para escribir y dirigir una película que trata sobre la anorexia y la bulimia en la adolescencia, la cineasta planteó: “El puntapié inicial fue mi propia experiencia con los trastornos alimenticios; un tema tabú que me aquejó especialmente en la preadolescencia y me acompañó el resto de mi vida, transitándolo siempre de manera muy solitaria y llena de vergüenza. Escribí Paula y, compartiendo el guión con colegas y amigas, me di cuenta de que casi el ciento por ciento tenía una relación muy tóxica con la comida y con sus cuerpos, por lo que el tema se transformó en algo más colectivo que personal y pasó a ser, de alguna manera, una bandera, un tema necesario del cual hablar”.

La película aborda la competencia, la exigencia del entorno y sobre todo el mundillo de las redes sociales que fomentan los modelos hegemónicos. En ese sentido, Wehbe analizó cómo fue construyendo el relato y cómo eligió los temas que contribuyeron a la historia que quería contar: “El tema de las redes sociales y los celulares fue el más complejo; de hecho en las primeras versiones del guión no estaba incorporada la tecnología a la historia. Yo fui adolescente en otra época, así que tuve que investigar y adentrarme un poco en cómo influye hoy la exposición constante en redes en las adolescentes. Y por supuesto que las actrices me ayudaron muchísimo. Después los contextos, las frases desafortunadas, las palabras que dañan, en gran medida y lamentablemente, no se han modificado con el paso de los años, los discursos son los mismos y nos enseñan a odiar nuestros cuerpos desde más temprana edad. Así que en ese aspecto no me resultó muy complejo y a las actrices tampoco, incluso nos sorprendimos para mal, nos desilusionamos en el intercambio generacional al darnos cuenta de que muchas cosas no han cambiado ni un poquito”.