Patricia Bullrich llega a Rosario en campaña presidencial, con Gerardo Millman como referente en seguridad

Tentador adelanta campaña presidencial con el tema seguridad en Rosario, y en compañía de nombres que ahondan la grieta. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, desembarcó este jueves en un centro de convenciones de Funes para un “Encuentro Federal de Equipos de Gobierno”, un título que no deja dudas de aprontes para posicionarse como precandidata presidencial. El panel que versará sobre la violencia y otros ítems está encabezado por el actual diputado Gerardo Millman, justo el día en que la ex presidenta Cristina Fernández anunció que recusará a la jueza que investiga el intento de magnicidio por no avanzar con una pista que compromete al originario radical y ex funcionario del área cuando La Pato era ministra en la gestión de Cambiemos.

El mismo día en que Cristina Fernández apuntó contra él y la jueza María Eugenia Capuchetti por la causa que investiga el fallido atentado en Recoleta contra la vicepresidenta, el diputado Gerardo Milman encabezará una de las mesas del plenario que Patricia Bullrich llevará adelante este jueves en Rosario, en la presentación de los equipos técnicos para la campaña presidencial de la jefa del PRO.

La convocatoria, con inscripción previa, está citada en el complejo Altos del Ludueña, sobre la ruta 9, entre las 9 y las 18. Están previstas seis mesas. La que versa sobre seguridad, eje temático de Bullrich, que postea seguido sobre Rosario sobre el particular, tiene como principal figura a Millman, un originario radical que tras pasar por el espacio de Margarita Stolbizer fue secretario de Gestión Federal de la Seguridad durante la estadía de la actual presidenta del PRO en el Ministerio del área.

En el mismo panel estarán otros dos ex funcionarios en la cartera cuando Bullrich la encabezaba: Diego Fleitas, ex director de Investigación y Diseño de Políticas de Seguridad, y Alejandra Monteoliva, ex directora de Gestión de Información Criminal.

Las otras mesas también muestran apellidos conocidos. En la de Macroeconomía, disertarán Luciano Laspina, Enrique Szewach, Lisandro Nieri y Martín Tetaz. La de Producción, Trabajo y Desregulación dará la palabra a Dante Sica, Marcos Porteau, Federico Sturzenegger y Gabriel De Raedemaeker. En Educación estarán Claudia Romero, Roberto Souviron, Jaime Correas e Inés Aguerrondo. El espacio de Política Social es para Eduardo Amadeo, Matías Lobos, Carlos Kambourian y Enrique Chiantore. Y en Política Exterior dirán lo suyo Federico Pinedo, Carlos Sersale y Rogelio Pfirter.

De ángeles y halcones

La pata local del desembarco de Bullrich en Rosario es el diputado nacional Federico Angelini, actual vicepresidente del PRO y miembro de la Mesa de Juntos por el Cambio. Es quien recibió a la ex ministra en la ciudad, con declaraciones en sintonía con la estrategia polarizadora desde la mano dura. “Santa Fe, en particular, y el país, en general, extrañan mucho a Patricia y hoy, más que nunca, necesitamos un halcón en el gobierno para derrotar al populismo, que se ha encargado, a partir de un relato rancio y falaz, de agotar al sector privado, que es la única fuente genuina de empleo”, arengó el legislador.

Millman por dos

El protagonismo de Millman en la jornada no se ciñe a su presencia en Rosario. La vicepresidenta anunció, a través de Twitter y con un video, que su equipo de abogados recusará a la jueza que lleva la causa del intento de asesinato perpetrado el 1 de septiembre último, María Eugenia Capuchetti. Y lo hará, precisamente, por hacer caso omiso a testimonios que vinculan al diputado del PRO en la investigación.

Es que un testigo en la causa por el intento de magnicidio aseguró haber escuchado un diálogo en el que Millman parecía conocer, dos días antes, que el hecho se iba a producir. Esa persona ubicó la conversación entre el diputado y dos de sus asesoras en una mesa de la confitería “Casablanca”, cercana al Congreso Nacional.

“Cuando la maten, yo estoy camino a la Costa”, declaró el testigo que le escuchó decir a Millman el 30 de agosto. El apuntado rechazó por escrito el testimonio del asesor de un diputado del Frente de Todos (FdT).

Con un video, ahora Cristina Kirchner muestra las pruebas que vinculan a Milman con el conocimiento del atentado. “Se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo. El testigo estaba en el lugar y hora que se indicó. Milman estaba en el bar Casa Blanca a la misma hora que declaró el testigo. Efectivamente estaba acompañado de dos mujeres que se comprobó son sus asesoras en el Congreso. Al otro día viajó a la Costa. A los dos días quisieron matar a Cristina Kirchner”, sostiene la voz en off en el video.

Cristina Kirchner recuerda que las asesoras de Milman primero negaron la reunión en Casablanca y, luego de que vieron las imágenes que las mostraban en el bar, admitieron que habían acudido junto al diputado. “Pese a que iniciaron su testimonio bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando y Milman no fue citado a declarar en la causa”, indica el video.

Más para indagar

Luego en el video recuerdan los vínculos de Milman con la Agencia de Inteligencia y detallan quiénes eran las asesoras que lo acompañaban en Casablanca el día en que dijo saber que iban a atentar contra Cristina Kirchner.

“Milman fue viceministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, cuando manejó el área de inteligencia. Carolina Gómez Mónaco fue Miss Argentina en el año 2012 y en 2017 Milman la designó Directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina. Es dueña de Luxa Estética, creada el mismo año de su designación como funcionaria”, indicaron.

Agregaron que Gómez Mónaco tiene una segunda empresa junto a María Mroue, periodista de Crónica TV, donde apareció por primera vez Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó matar a la vicepresidenta.

Milman, a la vez, fue acusado de enriquecimiento ilícito por el abogado Yamil Castro Bianchi, quien reclamó a la justicia que se investigue su vínculo económico con Gómez Mónaco. “Milman, en septiembre de 2017, designó a las hermanas Carolina y Daniela Gómez Mónaco en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Carolina Gómez Mónaco fue designada titular de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito (ESID), que funcionaba en el ámbito de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DiNiCri). Hasta ese momento la joven abogada no registraba antecedentes o referencias públicas más allá de haber sido ganadora del certamen Miss Argentina 2012 y representado a nuestro país en otro torneo de belleza, Miss Model of the World en 2014. Es decir, nada vinculado a la inteligencia criminal”, describió Castro Bianchi.

Y denunció: “En ese mismo mes de septiembre, más precisamente el 27 de septiembre de 2017, se constituye la sociedad comercial Salvatore Group SAS, cuyos accionistas son Carolina Elizabeth Gómez Mónaco y Fernando Agustín Daga, con domicilio fiscal en avenida Corrientes 1135 de CABA, que está inscripta en la categoría de facturación de hasta 50 millones de pesos y que tiene como actividad principal la de ofrecer servicios de tratamiento de belleza”.