Pasos firmes para consolidar nuestra institución

Juan Chulich*

De un año a otro pueden cambiar algunas cosas, muchas, pero lo que no puede cambiar es nuestra esencia: si damos un paso es porque estamos seguro de hacerlo. Y si lo hacemos es para encontrar las mejores soluciones para nuestros afiliados. Así venimos transitando desde 2016 junto a un grupo de trabajadores que decidieron iniciar esta lucha por convicción y solidaridad, entendiendo que había que volver al camino de la dignidad para los camioneros santafesinos.

Este 2022 finalmente quedará signado por un hecho muy esperado, improbable un puñado de años atrás: aparecer legalmente en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. Sí, desde la reciente participación en el Congreso Nacional como miembros de la Federación Nacional de Camioneros, en las primeras páginas del Convenio figurará nuestro nombre junto al resto de las entidades camioneras federadas del país, que ratificaron nuestra presencia allí.

Esta novedad nos permite ser los únicos signatarios del Convenio en el rubro camioneros en Santa Fe, con lo cual ya desde el próximo año tanto las paritarias, como cada uno de los ítems que componen este texto fundamental para nuestra acción diaria, podrán ser usufructuadas únicamente por nuestra entidad. Quienes se desafiliaron a la Federación Nacional y lo venían utilizando engañosamente, ahora sí, definitivamente, no lo podrán utilizar. En cambio nosotros, gracias al respaldo permanente de Hugo Moyano, tendremos toda la legalidad para hacerlo valer ante el Ministerio de Trabajo, las cámaras empresarias y obviamente ante las propias empresas que ya no podrán hacerse las desentendidas. No hay dos sindicatos de camioneros de Santa Fe que puedan usar el mismo Convenio. Solo nosotros podremos hacerlo.

Un año de ratificaciones

Volviendo al balance de este año, podemos afirmar que fue un año de ratificaciones en cuanto a las prestaciones que brindamos a nuestros afiliados. Pudimos nuevamente entregar los kits de mochilas y útiles a todos los niños y niñas en edad escolar (siempre con el detalle de que no tengan ningún tipo de identificación del sindicato para no condicionar su utilización ni que tenga fines propagandísticos) e hicimos el primer sorteo con más de 1500 premios por el “Día de las Infancias” en la que participaron camioneritos/itas de toda la provincia con fondos del propio sindicato. Continuamos con acuerdos con diferentes agencias de viaje para poder brindar un servicio siempre requerido por los trabajadores, pudiendo contribuir a hacerles más fácil su tiempo de ocio para el disfrute con la familia. Y este verano continuaremos brindando cobertura en distintos campings y lugares de esparcimiento abarcando nuevamente toda la provincia. También desde este año, al formar parte de la Federación Mutualista de Trabajadores Camioneros, tenemos la posibilidad de contar con los cuatro destinos de la Mutual de Buenos Aires.

Respecto al ritmo de afiliaciones seguimos creciendo. El indicador para explicarlo es que el año pasado pudimos tener dos congresales en el Congreso de Federación y este 2022 pasamos a tener nueve, hecho que se determina por la cantidad de afiliados. Nuestra pretensión es volver a ser el segundo gremio con más afiliados camioneros del país y tener la personería gremial. Y lo vamos a conseguir.

La obra social también se está consolidando, ampliando lugares de atención, mejorando los propios (como ha sucedido en localidades en donde nos renovamos, como en Sunchales o Cañada de Gómez, para la comodidad de nuestros afiliados), logrando nuevos convenios con diversas instituciones para expandir nuestra cobertura. La salud es prioritaria, los trabajadores merecen tranquilidad en este aspecto. Y nosotros hemos decidido hacernos cargo, tomando el desafío y poniendo el esfuerzo en estar siempre cerca del trabajador camionero. También seguimos manejando los tres psicofísicos de la provincia con todas las ventajas que eso implica para los trabajadores.

Perspectivas muy auspiciosas

Respecto a los compromisos que tenemos asumidos, seguimos teniendo representación en nuestra Federación, con una Secretaría de Vivienda y Acceso al Crédito, y en este 2022 logramos tener la Secretaría Gremial de la CATT Rosario, recientemente normalizada. También fuimos parte de la normalización de la CGT Santa Fe, en la que el compañero Edgardo Cabañas fue investido como Secretario Administrativo. Y un hecho que nos llena de orgullo es haber creado la Secretaría de la Mujer, para dar respuestas en un aspecto fundamental como es la contención, protección y la ampliación de las posibilidades de nuestras compañeras.

Lamentablemente lo que no ha cambiado es la manera de manejarse de otra gente que ha continuado con persecuciones, extorsiones y pago de espacios caros en medios nacionales –con recursos de los afiliados– para hacer campañas de desprestigio. Solo se puede entender desde la desesperación por mantener algo que ya no tiene control: la decisión de los trabajadores de poder elegir donde estar.

Las elecciones de delegados llevadas a cabo en múltiples empresas de la provincia merecen un párrafo aparte. El legado será histórico. Se los recordará como los primeros en haber alcanzado este cargo de tanta responsabilidad y en este contexto de suma dificultad, poniendo el cuerpo para respaldar a nuestros compañeros en cada lugar donde les ha tocado estar. Para ellos un agradecimiento especial y el compromiso de seguir respaldándolos y capacitándolos.

En definitiva, se cierra un año y las perspectivas son muy auspiciosas. Las circunstancias están dadas para trabajar con todas las herramientas que disponemos para que los camioneros puedan elegir libremente, sin condicionamientos, a qué sindicato quieran pertenecer. Desde nuestro lugar los estaremos acompañando para que no sufran las presiones y extorsiones del pasado. ¡Eso se terminó!

Compañeros, compañeras, gracias por confiar en nosotros, por darnos su aliento siempre. Para nosotros es fundamental sentir ese apoyo y así poder dar cada paso con firmeza y convicción.

¡Felicidades y un gran 2023 para todos y todas!

*Secretario General. Presidente Obra Social de Camioneros Santa Fe