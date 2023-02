Partidazo para el viernes de Liga Federal: Sportsmen recibe a Paracao en busca del segundo puesto

Sportsmen Unidos recibirá este viernes desde las 20 a Paracao de Paraná en un tremendo partido que abrirá una seguidilla de noche consecutivas con buenas propuestas para seguir la Liga Federal en Rosario.

El Verde viene de lograr dos triunfos seguidos (Santa Paula y Caova), por lo que llega entonado a un enfrentamiento ante un elenco importante del grupo. Es que, a pesar de haber perdido el invicto el miércoles frente a Provincial, Paracao es uno de los planteles más duros de la zona 1.

Para los visitantes estará claro el desafío de sobrellevar la forma de juego de Sportsmen, pero también los locales tendrán que poder superar a un rival con muchas variantes y jugadores veloces.

En su perímetro destacan los santafesinos Julián Salaberry y Gonzalo Sabatini más toda la experiencia de Memo Rodríguez, mientras que son habituales tambien en el quinteto el base Nico Bros y el ex América Leandro Chorvat como interno. Alejandro Zilli, ahora DT, se apoya también en el buen recambio de Juan Krapp (uno de sus máximo anotadores desde el banco y la conducción), Franco Pividori, Enzo Borgogno y Agustín Caminos.

Tras este duelo que puede sumar a Sportsmen al lote de escoltas, habrá otros tres compromisos muy interesantes en Rosario. El sábado a las 20 Caova vs. Sionista, el domingo a las 22 El Tala vs. Olimpia y el lunes a las 21 Provincial vs. Sportsmen.

Los récords actuales

Provincial 4-0

Paracao 3-1

Santa Paula 3-1

Sportsmen 2-1

Sionista 1-2

Olimpia 1-2

Almagro 1-3

Caova 1-3

El Tala 0-3

Lo que pasó esta semana

Olimpia vs. Santa Paula 79-85

Sionista vs. Paracaco 72-81

Almagro vs. El Tala 100-81

Provincial vs. Caova 87-61

Paracao vs. Provincial 81-76

Santa Paula vs. Almagro 94-82

Lo que viene

Viernes a las 20 Sportsmen vs. Paracao

Sábado a las 20 Caova vs. Sionista

Domingo a las 22 El Tala vs. Olimpia

Lunes a las 21 Provincial vs. Sportsmen