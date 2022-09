Para visitar a Racing, Tevez no podrá contar con al menos cuatro futbolistas

Entre suspensiones y lesiones, el Apache no tendrá a disposición a los defensores Damián Martínez, Javier Báez e Ismael Cortez, y tampoco al volante Ignacio Malcorra. Además, en las últimas horas se decidió que Mateo Tanlongo no sume minutos

Carlos Tevez no podrá contar con al menos cuatro futbolistas para visitar este viernes a Racing. Es que, entre suspensiones y lesiones, el Apache no tendrá a disposición a los defensores Damián Martínez, Javier Báez e Ismael Cortez, y tampoco al volante Ignacio Malcorra. Además, en las últimas horas se decidió que Mateo Tanlongo, quien sufrió un traumatismo en el tobillo tobillo el último domingo jugando ante Platense, será preservado y se agregó a la lista de los que no estarán en Avellaneda. Como contrapunto, el DT canalla recuperará a Lautaro Blanco, quien con una molestia en un muslo no estuvo ante el Calamar.

Teniendo en cuenta las bajas y la vuelta de Blanco, entre otras cuestiones, Tevez tendrá que rearmar la última línea. Los que tendrían su lugar asegurado en la defensa son el central Juan Rodríguez y Blanco, que retornará para ocupar la banda izquierda. El otro marcador central sería Facundo Almada o Juan Cruz Komar. Y Almada también puede discutir la vacante de lateral derecho. Los competidores de Almada, que ya ocupó ese lugar en la derrota ante Tigre en Victoria, son dos juveniles de la reserva: Leonel Vergara y Julián Jerkovic.

Vergara tiene 21 años, es rosarino y esta semana entrenó con el grupo principal. Además, jugó el segundo tiempo del partido de reserva de este miércoles. Jerkovic, en tanto, tiene 20 años y es oriundo de la localidad chaqueña de Villa Berthet. Fue campeón Sudamericano en 2017 con el Sub 15 de Argentina. Y estuvo en cancha el primer tiempo del encuentro de reserva ante Racing.

Además de rearmar la defensa, Tevez tiene que reemplazar al lesionado Malcorra. El DT auriazul cuenta con distintas opciones, como Juan Cruz Cerrudo, Alan Marinelli o Gino Infantino. Pero según quién sea el elegido podría traer aparejado un cambio de sistema.

Los auriazules entrenaron este miércoles por la mañana en Arroyo Seco. Y este jueves el plantel trabajará nuevamente en el country, pero por la tarde. Luego del ensayo, los futbolistas que sean citados por Tevez viajarán en micro rumbo a Capital Federal, para quedar concentrados en un hotel céntrico.