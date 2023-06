Para seguir en la pelea: Central afronta una visita de alto riesgo a la UAI Urquiza en Villa Lynch

Central afrontará en la tarde de este miércoles un duelo clave en la lucha por el título ante UAI Urquiza en condición de visitante. Es que las canallas marchan segundas con 36 unidades, tres por detrás de las líderes Boca y las guerreras, que suman 39 a falta de cuatro fechas para el final del campeonato de Primera División.

El cotejo, correspondiente a la fecha 16 del certamen, se jugará a partir de las 15.20 en el estadio Monumental de Villa Lynch y con televisación de DeporTV.

Central viene de ganarle 2-1 como local en el Gigante de Arroyito tras ir perdiendo 1-0 ante Banfield, mientras que UAI se impuso agónicamente como visitante de Excursionistas en el Coliseo del Bajo Belgrano.

Las dirigidas por Damián Ledesma buscarán quedarse con tres puntos claves y esperar que las xeneizes no sumen en su visita a SAT, en un cotejo que se jugará desde las 12, también televisado por DeporTV, en el estadio 12 de Agosto.

Los otros cotejos de este miércoles en Primera División serán: Racing contra Ferro a las 13 en el predio Tita Matiussi y desde las 15, se medirán Defensores de Belgrano ante Estudiantes de La Plata en el estadio Juan Pasquale.

El jueves se completará la fecha 16 con los duelos: Belgrano vs. Estudiantes de Caseros (a las 11), Platense vs. Independiente (12), Huracán vs. El Porvenir (15), Banfield vs. San Lorenzo (15), River vs. Lanús (15) y Gimnasia vs. Excursionisas (15.10).