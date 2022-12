Para la Comisión Bicameral de Inteligencia, en Buenos Aires funcionó una “Gestapo del Tercer Reich”

El Frente de Todos emitió este miércoles un dictamen de mayoría en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, en el que denunció que en la gestión de Juntos por el Cambio los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani convirtieron al organismo en un cuerpo de inteligencia policial y política partidaria, a semejanza de la “Gestapo del Tercer Reich”.

Así se consigna en las conclusiones sobre la investigación de la denominada “mesa judicial bonaerense” durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

En oposición, Juntos por el Cambio confeccionó un dictamen de minoría, que tuvo tres votos, y que señala que “no existió material probatorio de la existencia de responsabilidades respecto de los hechos violatorios de la ley de Inteligencia Nacional” por parte del ex presidente Mauricio Macri, ni de funcionarios de su gestión; tampoco de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, de funcionarios de la provincia de Buenos Aires, ni del ex director general de la AFI Gustavo Arribas y la ex subdirectora Silvia Majdalani.

La Comisión Bicameral de Inteligencia, que preside el oficialista Leopoldo Moreau, se reunió para emitir los dictámenes sobre la tarea de la subcomisión de ese grupo que investigó la labor de los agentes de inteligencia en la denominada “mesa judicial bonaerense”, que fue integrada por los oficialistas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el radical Miguel Bazze.

Las citaciones comenzaron luego de que se conociera un video del ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, quien en 2017, cuando estaba a cargo de la cartera laboral, en una reunión en la casa central del Banco Provincia en la ciudad de Buenos Aires, de la que participaron empresarios y ex agentes de la AFI, dijo que le hubiera gustado tener una “Gestapo” para los sindicalistas, aludiendo a la policía secreta de la Alemania nazi.

En el dictamen del oficialismo se sostiene: “En el marco de la tarea que nos fue impuesta con la creación de la subcomisión orientada a establecer responsabilidades político-institucionales en virtud de la posible comisión de violaciones a la ley de Inteligencia, particularmente referida a la persecución antisindical en la provincia de Buenos Aires, advertimos una vez más un comportamiento por parte de quienes condujeron el Sistema de Inteligencia Nacional en el período 20162019 que se repite como patrón en distintas causas judiciales y hechos de los que ha tomado conocimiento esta comisión”.

“Tal accionar se encuadra en lo que hemos denominado un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política, que está totalmente alejado de quienes cínicamente pretenden hacer creer a la sociedad que se trataba de simples hechos de «cuentapropismo»“, agrega el dictamen que tuvo ocho votos.

Y señaló: “Una vez más, a lo largo de esta investigación en particular, ha quedado demostrado de forma fehaciente y contundente que se utilizaron recursos y herramientas estatales para espiar, hostigar y encarcelar indebidamente a quienes no se sometían a los dictados de una política partidista que gobernaba el Estado nacional y provincial”.

En ese sentido, en las conclusiones, el oficialismo señaló que Arribas y Majdalani convirtieron a la AFI en “un organismo de inteligencia policial político-partidario, a imagen y semejanza de la Geheime Staat Polizei: la Gestapo del Tercer Reich. Voluntaria o involuntariamente, el ex funcionario Villegas hizo la caracterización más certera de una época negra de la historia constitucional argentina desde la restauración de la democracia”.

A lo largo del dictamen del FdT se señala que la reunión en el Banco Provincia “revela, sin dudas, quienes fueron los responsables de una «operación» ilegal en el seno de la AFI macrista: el entonces jefe de Gabinete de la Subdirección General (área responsable de la estructura operacional de la AFI), Darío Biorci, y el entonces director administrativo de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stéfano, subordinado al director general Arribas”.

“En tanto, en el caso de (los sindicalistas camioneros) Hugo y Pablo Moyano, los enviados del director general a tratar de imponer una orden de detención fueron De Stefano y Di Pasquale. La coacción, en este apartado, se ejerció sobre los jueces provinciales Gabriel Vitale y Luis Carzoglio”, destaca.

En ese sentido, se afirmó que “resulta notable la poca participación, en ambos episodios, de quien era director operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, agente de carrera aunque vinculado personalmente a Majdalani”. Y sostiene que “esta circunstancia permite dilucidar que era la línea «política» y no la «profesional», la encargada de actividades no encuadradas en misiones y funciones de la AFI”.

“Hoy puede aseverarse que la actividad sindical constituyó un blanco de la actividad de inteligencia de la AFI macrista, en colaboración con otras estructuras de Seguridad, Justicia y Trabajo, y bajo el ropaje de una aparente amenaza al orden constitucional pretendieron justificar el intento de supresión de la protesta sindical y menoscabar la defensa de los intereses de los trabajadores”, indicó el texto.

Y consideró que “se constata que la maniobra plasmada en el video de la «Gestapo antisindical» demuestra que la conducción partidaria de la AFI macrista se sirvió del instrumento que constituye una agencia de inteligencia civil con actividad encubierta de reunión y de análisis, para otros intereses, desviándola de su misión exclusiva que es la preservación de la seguridad interior, el orden constitucional y la defensa nacional”.

En ese sentido, destacó: “La conducción política de la AFI bajo el macrismo convirtió –ilícitamente– a la AFI en un ariete de una inteligencia policial secreta, con fines exclusivamente partidarios e incluso sectoriales privados, desviándola de su marco legal, doctrinario y operacional. Violando el marco normativo que le asigna exclusivamente la defensa de la Nación y su seguridad interior, poniendo en crisis el Sistema de Inteligencia Nacional”.