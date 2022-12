Pablo Pino presenta Pino KR, su nuevo proyecto: “Esta banda se armó con la cabeza y con el corazón”

Este sábado, el músico Pablo Pino presenta oficialmente su proyecto solista, Pino KR, con un tinte musical mucho más relajado y maduro al que tiene acostumbrado a su público a verlo y escucharlo junto a la banda Cielo Razzo. En esta oportunidad, y con el afán de dar rienda suelta a su faceta de compositor, Pino se anima a dejar la popularidad de su proyecto histórico para empezar de nuevo con este “pequeño barco” como nombró a la flamante formación.

“Lo veo como una experiencia, me gusta mucho componer, más allá de cantar. Estar rodeado de miles de elementos está bueno, son todos parte de este oficio, pero me puede mucho la composición, la situación de laboratorio que uno puede tener con el grupo humano y la música que trabaja. También quise salir un poco de la musicalidad que puedo tener con Cielo, que pude tener con Los Bardos y ahora con ellos es KR, es tener otro juego, cruzarme con otra gente, tener otras proyecciones, es arrancar de nuevo y está hermoso”, resumió el artista en diálogo con El Ciudadano sobre Kive Rono, la banda que hoy integra junto a Flor Croci en bajo y coros, Julián Jula Acuña en guitarras y coros, Taka Carlesso en batería y percusión y Juan Cruz Ferro en sintetizadores y programaciones.

Si bien la propuesta es una novedad, cada uno de sus integrantes acredita una larga trayectoria en la música local y nacional, como es el caso de Croci que tocó mano a mano con Charly García en varias oportunidades, incluso en el especial que se hizo el año pasado por los 70 años del músico argentino en el CCK. En tanto, Jula Acuña ha sido uno de los pilares de Degradé, por nombrar sólo uno de los tantos proyectos de los que formó parte.

Sobre la selección de estos artistas, Pino señaló que fue una selección que se dio forma orgánica. “Hacía tiempo que quería hacer algo con Flor y con Jula, los conozco hace mucho tiempo y Taka fue baterista de Flor y ya había una buena sociedad entre ellos, algo ya armado, perfecto. Ahora con Juan jugaron mucho los sentimientos también, es un pibe al que quiero mucho, más allá de que sea un capo en lo que hace, y fue el primer profe de música de mi hijo, además de trabajar mucho tiempo al lado de Los Bardos. Esta banda se armó con la cabeza y con el corazón”, sostuvo.

Mezclar y barajar de nuevo

Pablo Pino está a punto de cumplir treinta años con Cielo Razzo, aniversario que se cumplirá el año que viene. Se trata de la banda con la que mostró una gran faceta del rock rosarino y llenó estadios de todo el país y alrededores. Pero la popularidad no encegueció al cantautor y quiso ir por más, de hecho, fue una de las tres patas del proyecto Los Bardos y ahora apuesta a KR.

Ante este giro de timón, compartió: “Con Cielo no tengo sólo una banda, es parte de mi vida, es una historia, es lo que soy, pero ahora también quiero vivir cosas distintas, más allá de lo musical. Es como empezar de nuevo porque me emocionan otras cosas, quiero poner energía a los proyectos y a las cosas que me enamoran y me divierte mucho esta nueva etapa”.

Sobre el concierto oficial que tendrá lugar este sábado, porque ya dieron a conocer el material teloneando a Ciro y Los Persas en el Anfiteatro Humberto de Nito y a Don Osvaldo en la Plaza de la Música de Córdoba, además de su show en Niceto de Buenos Aires y en Capitán Bermúdez, Pino adelantó que tocarán en vivo las seis canciones que ya se conocen, como también otras tantas a modo de adelanto, combo que formará parte del disco debut de KR que se conocerá el año que viene. Por otro lado, aseguró que habrá covers e intervenciones del grupo de títeres Tongo, que participaron ya en el videoclip de “Desolado”, al tiempo que el bloque bailable de la noche estará a cargo de DJ J.Lucas.B.

“Relato del Chango”, “Estás acá”, “Desolado”, “Turbia”, “Galaxia” y “Tu semilla” completan la primera parte del álbum que se llama Fase Inicial: RAN. Son canciones de distintas épocas, de varios años, que estaban esperando y les llegó el momento, creadas con diferentes aires, por los lugares y circunstancias en las que fueron compuestas. Algunas de ellas pasaron por varios estadíos y formas, y hoy Kive Rono es el lugar para darlas a conocer.

Para agendar

Pino KR se presentará oficialmente este sábado, desde las 21 en el Centro Cultural Güemes, de Ovidio Lagos y Güemes. Las entradas, a mil pesos, se pueden obtener a través de la plataforma online Entradaplay.com