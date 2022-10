Otro show de la Pulga y su banda: PSG goleó y aseguró su clasificación a los octavos de final

El Parque de los Príncipes de París fue testigo de otro show del PSG, liderado por el rosarino Lionel Messi, en un cotejo válido por la quinta fecha de la Liga de Campeones.

Los parisinos golearon 7-2 al Macabi Haifa israelí con doblete de la Pulga para sellar su clasificación a los octavos de final del certamen. Lo mismo sucedió con Benfica, que venció 4-3 a Juventus como local y también sacó su boleto a la próxima instancia.

Sevilla, por su parte, venció 3-0 a Copenhague con un gol de Gonzalo Montiel pero se quedó sin chances de avanzar a octavos, tras el empate 0-0 entre Borussia Dormuntd y Manchester City, que le dio la clasificación a los alemanes.

Los demás resultados de la jornada fueron: Salzburgo 1, Chelsea 2; Dinamo Zagreb 0, Milan 4; Celtic 1, Shakhtar 1; Leipzig 3, Real Madrid 2.

El Aleti, obligado a ganar

Atlético de Madrid, dirigido por el Cholo Simeone, será local este miércoles desde las 16 ante el Bayer Leverkusen alemán, con la necesidad de sumar un triunfo que le permita mantener chances de clasificar a los octavos de final de Liga de Campeones.

El grupo B es liderado por Brujas de Bélgica con 10 unidades, a un paso de la clasificación como líder, seguido por Porto con 6, Atlético 4 y Bayer 3.

Los colchoneros, con el rosarino Ángel Correa, Nahuel Molina y Rodrigo De Paul, debe vencer para tener la chance de aprovechar una probables caída del Porto en Brujas, situación que lo dejaría segundo a la espera de la última fecha visitando a los portugueses.

Por su parte, por el Grupo C, el Inter de Lautaro Martínez y Joaquín Correa será local, a las 13.45 ante Viktoria Plzen de República Checa.

El equipo italiano debería vencer sin sobresaltos y aguardar que sucede con Barcelona ante Bayer Múnich, ya que si los catalanes no ganan, el Neroazzurro pasará a la próxima ronda.

Los demás partidos de la jornada serán: Ajax vs. Liverpool, Napoli vs. Rangers, Tottenham vs. Sporting Lisboa y Frankfurt vs. Marsella.