Otro escándalo de Holder: quiso abandonar un programa de televisión y sigue sumando enemigos

El musculoso influencer rosarino Tomás Holder, conocido mediáticamente como Holder es, sin dudas, el participante más polémico de la nueva edición de Gran Hermano 2022. Y aunque fue el primer eliminado del exitoso reality, sigue dando que hablar. Holder visitó A la Barbarossa, el programa de Georgina Barbarossa en las mañanas de Telefé, y amagó con abandonar el estudio.

Luego de hablar sobre su paso por la casa más famosa del país, por primera vez se comunicó públicamente con Paula Balbi, su novia rosairna. Pero como la videollamada se cortó, Georgina intervino para saber cómo es la relación entre la joven y su suegra. “¿Cómo se lleva con tu mamá? Porque la imagen de tu mamá es re fuerte, o sea, tener una mamá tan presente. ¿Es celosa con Paula?”, planteó la conductora.

“Puede ser, pero es muy respetuosa. Tienen una relación tranquila”, respondió Holder, visiblemente molesto. Y continuó: “Sería bueno terminar la charla que estoy teniendo. Me siento incómodo porque sigo escuchando comentarios de la mesa. Escuché tres veces que dicen «en tres meses se pelean» o cosas así. Te digo que muchas gracias por invitarme y por el espacio, pero quiero llegar hasta acá. Así que bueno, gracias”.

Enseguida, amagó con retirarse del estudio tratándose de un programa en vivo y le pidió al equipo detrás de cámara que le quitaran el micrófono, pero Georgina lo retuvo. “No te vayas, un segundito, un segundito…No les hagas caso, no sé qué están diciendo”, le dijo la actriz y conductora, y notablemente incómoda pidió un corte. Pero al regresar de la tanda publicitaria, retomó la conversación con el tiktoker rosarino con normalidad y hacia el final de la entrevista, le sugirió que bajara un cambio.

Días atrás, Holder analizó su salida de la competencia: “Creo que la gente me sacó, más que nada, porque cuando entré a la casa sabía que corría el riesgo de que si jugaba totalmente con mi personaje, la gente mayor quizás no lo iba a entenderlo y me iba a jugar en contra. Pero no me arrepiento cómo jugué”.

Y marcó las diferencias que tiene con el personaje que antes de entrar al reality ya era popular en Tik Tok. “Sacando el personaje y las redes sociales, en mi vida personal soy un chico súper compañero, amiguero, me encanta la familia, soy noviero mal. Nada que ver lo que es el personaje”, señaló quien en varias oportunidades dijo que el homofóbico y discriminador era el personaje y no el, al tiempo que, amparado en sus 21 años, dijo en varias oportunidades desconocer a figuras de la televisión porque es “toda gente grande”.