Otra visión: Roy López Molina se diferenció del PRO y salió a celebrar el triunfo de Lula en Brasil

El ex diputado nacional, ex concejal rosarino y referente del PRO Roy López Molina no ocultó su satisfacción por el triunfo electoral en las presidenciales de Brasil de Luiz Ignacio Lula da Silva sobre el ultraderechista Jair Bolsonaro: “En un tiempo histórico donde la verdadera disputa es entre proyectos democráticos y proyectos autoritarios, es una buena noticia la victoria de Lula Da Silva en Brasil”, exclamó el ex legislador.

Estas declaraciones del dirigente del PRO rosarino se diferencian de la postura tomada por varios de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio. Es que algunos de ellos salieron abiertamente a respaldar a Bolsonaro y otros evitaron emitir opiniones sobre la contienda electoral de Brasil.

Esta última posición es la que adoptaron la inmensa mayoría de los dirigentes de Juntos por el Cambio (radicales y macristas) de la provincia de Santa Fe.

Roy López Molina aprovechó el impacto causado por el resultado electoral en Brasil para hacer un llamado de atención a la clase política argentina y principalmente, apuntó hacia el momento de disputas internas entre dirigentes que atraviesa el espacio del cual forma parte:

“Que la falsa defensa de la libertad, a través de mensajes profundamente conservadores, no nos confunda”, advirtió el ex concejal.

López Molina también pidió a los referentes de la alianza opositora que lidera Macri que realicen un adecuado análisis de la realidad política en la región, para no volver a caer en los errores de interpretación que siempre han provocado las posiciones extremistas generadas por la grieta, las que conducen muchas veces a montarse en un triunfalismo prematuro y apresurado: “Y es el momento para que Juntos por el Cambio haga una lectura correcta del mensaje de nuestro principal aliado en la región: en términos electorales, no hay ninguna elección ganada de antemano. En términos identitarios, volver a las bases, abandonando los discursos ideológicos y violentos”.

