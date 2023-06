Otra que casta: armador bonaerense de Milei con malas juntas que lotea listas y ahuyenta candidatos

Sebastián Pareja era el histórico operador político del ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación Emilio Monzó, y ahora tabaja para el ultralibertario, Pero con malos resultados y muchas quejas por alejar a Britos como postulante a la Gobernación. Sus roscas y las sospechas de "doble agente"

Sebastián Pareja es de Lomas de Zamora, viejo armador político del ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, en el conurbano bonaerense, y ahora del espacio del ultralibertario Javier Milei, desde donde empezaron a surgir fuertes críticas al calor de los resultados electorales y la huida de candidatos. Lo acusan de lotear listas a diputados entre espacios políticos menores y hasta de “doble agente” en favor de la precandidata Patricia Bullrich. Algunos de sus vínculos no son muy presentables, como el llamado “Rey de la noche” de Pilar, en una de cuyas propiedades inauguraron una “Casa” del referente de La Libertad Avanza (LLA).

A Pareja le achacan, desde el interior de LLA, haber ahuyentado al posible candidato a gobernador por el espacio, el actual intentente de Chivilcoy y ex comisario Guillermo Britos. El hombre es dúctil: en 2011 accedió a una banca por la cuarta sección electoral de la mano de Francisco De Narváez y cuatro años después ganó la Intendencia con la boleta del Frente Renovador. Renovó mandato dentro del espacio que encabezaba Roberto Lavagna a nivel nacional, en 2019. Las conversaciones con Milei estaban avanzadas para que encabece la fórmula para el Ejecutivo del distrito que reúne el 38% del padrón electoral, pero esta semana se “pudrió” todo. Y las quejas apuntan a Pareja, quien entre otras andanzas también intentó encabezar una lista en las elecciones del club San Lorenzo.

El ex comisario que se quedó en su distrito

Es que Britos quería asegurar lugares en las listas de diputados provinciales en al menos tres de las ocho secciones electorales bonaerenses, una pretensión lógica a modo de contraprestación por resignar la pelea de un tercer mandato en su ciudad a cambio de un más que improbable triunfo en la provincia. Pero Pareja se negó: ya había “loteado” –verbigracia por “vendido”– varias de esas nóminas a partidos y figuras que no tenían otro sello en el que colarse. En otras palabras, le facilita a viejos integrantes de la denostada “casta”, en particular a los desplazados de otros espacios por no hacer méritos con la también ensalzada competitividd liberal.

“La etapa con La Libertad Avanza está cerrada”, clausuró Britos las especulaciones. “Estoy honrado con el ofrecimiento, no voy a criticar a nadie y espero que les vaya bien”, agregó con las gracias a Milei por el ofrecimiento pero sin mencionar a pareja, con quien negociaba la letra chica.

La sombra de Monzó, Bullrich y el doble agente

Algunos perspicaces deslizaron que Pareja sigue vinculado a su otrora mentor político, Monzó, quien ahora arma roscas con intendentes bonaerenses y otros dirigentes con chances de ganar en sus distritos para que apoyen en la interna de Juntos por el Cambio a Patricia Bullrich o, al menos, no respalden a su contrincante, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Los desconfiados sospechan que Pareja “cuela” hombres y mujeres de la precandidata en las nóminas que tributan a Milei. Lo que se dice, un “doble agente”.

Malas compañías

El trabajo de Pareja recibe otras críticas además de las que se posan sobre sus manejos rosqueros: las malas juntas. Una de ellas es el empresario de la noche, y sospechado de vínculos con el narcotráfico y la trata, Claudio Parmesano. Se hace llamar “El Rey de la Noche” en Pilar, donde tiene al menos cinco boliches. El hombre estuvo detenido en junio de 2016 por uno de los tantos incidentes que se repiten en esos locales. En ese entonces, lo acusaron de herir con un disparo a un joven que había asistido al Napoleón, a la altura del kilómetro 50 de la Panamericana.

El jueves de la semana pasada, Pareja junto a otro armador, Luciano Olivera, y el referente de LLA en Pilar, Martín Maganas, abrieron una nueva “Casa de Milei” en una propiedad del controvertido Rey de la Noche.

Muchos exaltados en las fotos, pocos votos en las urnas

La cuestión es que el manejo del ex operador de Monzó dejó a Milei sin candidato a la Gobernación de Buenos Aires, un traspié que se suma a la imposibilidad de diseñar estructuras en la mayoría de las provincias, como la de Santa Fe. Y en las que sí consigue sello y candidatos, tampoco le va bien. Parte de esos sinsabores le achacan a Pareja no pocos libertarios. Se refieren al diseño de las recorridas por los distritos del ultraliberal, con grupos de seguidores que se muestran radicalizados en fotos y videos pero que no se traducen en fidelidad electoral a juzgar por los votos obtenidos. Los casos elocuentes son las elecciones provinciales de Tierra del Fuego y Formosa.