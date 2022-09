Organizaciones sociales denuncian discriminación de la Municipalidad en la firma de convenios

“Sabemos que hay varias cooperativas que tienen convenios con la Municipalidad y está perfecto, pero nosotros queremos también que tengan en cuenta na nuestra organización” dijeron a El Ciudadano los militantes del Frente de Organizaciones en Lucha, quienes convocaron a una movilización esta mañana en la plaza 25 de Mayo, donde, sin abordar las calles y sin interrumpir el tránsito, apuntaron al Ejecutivo local por retrasar la aprobación de convenios que pueden generar vitales puestos de trabajo en cooperativas de obras viales y en la asignación de subsidios para la compra de herramientas. Hacia la tarde, tras conformar una mesa de diálogo, el FOL presentó un listado de demandas.

La Municipalidad sostiene una negociación con las entidades integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) desde hace seis meses para acordar convenios con cooperativas que podrían darle trabajo a más de 60 personas en diversos rubros, entre ellos, realización de obras viales y producción textil y agrícola.

“Nosotros nos dimos la tarea de tener todos los papeles en orden, tener la cooperativa constituida con todos los papeles, con matrículas para ya poder empezar a firmar convenios de este calibre. Y sin embargo siguen pateando la pelota para adelante, siguen sin darnos respuestas concretas”, explicó a este medio Carlos Medina, vocero del FOL. El joven sostuvo que la organización comenzó las negociaciones con la Municipalidad hace seis meses, pero ninguno de sus planteos han sido resueltos, y que las reuniones sostenidas con los funcionarios de las áreas de Ambiente, Desarrollo Social y Hábitat no avanzaron más allá de lo formal.

Aunque todavía no hay ningún convenio firmado, la idea de los manifestantes es poder avanzar con algún compromiso para la adjudicación de terrenos productivos para destinarlos “solamente a huertas y poder producir”. Los productos que resulten de las mismas serían comercializados a precios populares. Los ingresos son destinados a los comedores gestionados por el Frente de Organizaciones en Lucha. Por este motivo, además de solicitar los convenios municipales para crear entre 50 y 60 puestos de trabajo para obras de pavimentación y construcción de viviendas en barrios populares, y para conseguir subsidios con los que comprar las herramientas necesarias.

“Hemos informado a la Municipalidad y a los funcionarios que nos atienden que ya teníamos todo lo necesario para poder empezar a tener estos convenios donde nosotros generamos trabajo genuino, porque tiene que ver con trabajos concretos de obras de vivienda y de veredas”. Desde entonces, nada.

Las reuniones anteriores, mantenidas con la Secretaría de Hábitat “fueron solamente con funcionarios que no resuelven nada y que solamente patean la pelota para adelante por diferentes motivos o no atienen los teléfonos, entonces llegamos a esta instancia, pero no se ha avanzado en lo concreto”. Medina dijo a este diario que el diálogo se mantiene frenado en lo que involucra la negociación por los subsidios para la compra de maquinaria y herramientas. “Nunca hay una reunión concreta donde me digan: ‘ya resolvimos sobre los subsidios, ya pueden avanzar sobre la presentación de todo lo que tengamos que presentar para poder firmar estos convenios’”.

El FOL lleva adelante, como organización, tres cooperativas: una dedicada a la producción textil; una a la producción de alimentos a través de huertas, y una tercera especializada en trabajos de obra vial, cuyos trabajadores están capacitados para la realización de tareas de rectificación y renovación de veredas, cordones cuneta nuevos y construcción de viviendas.

“La idea es que podamos firmar convenios con la Municipalidad para obras públicas. La palabra concreta queremos, porque ya estamos habilitados. Tenemos todo lo necesario para que nos tengan en cuenta para poder avanzar. Es nuestro reclamo de siempre. El trabajo genuino tiene que ver con que con la Municipalidad, o con la provincia, tengamos convenios de obra pública”.

“Nosotros ya tenemos los papeles de la cooperativa. Tenemos compañeros especializados, tenemos las herramientas para iniciar. De nuestro lado ya están todas las condiciones dadas. Acá lo que falta es voluntad política para para que eso suceda de parte de la Municipalidad”, afirmó Medina.

“Allí donde el Estado no da abasto, son las organizaciones las que dan una respuesta a los problemas más urgentes de los y las trabajadoras de esta ciudad y de todo el país. Le hemos planteado todo este tipo de problemas”, relacionados al desemepleo, al desamparo social y al acompañamiento de los merenderos sociales asociados al Frente.

“Lo que encontramos desde parte de los funcionarios es un compromiso, que por supuesto es parcial, no de la totalidad de nuestro de nuestro planteo, y resta ver las próximas semanas si realmente se cumplen” concluyeron desde la organización.