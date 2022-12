Organizaciones civiles piden rediscutir el uso del Parque Independencia tras denunciar su deterioro: “no saben bien qué hacer con el parque”

Manuel Parola/El Ciudadano

Los amigos del Parque Independencia advierten que el municipio no tiene un plan definido de planificación, mantenimiento y proyección de uso de ese bosque urbano, y denuncian que las instalaciones del emblemático espacio y el arbolado del lugar sufren deterioro. La falta de planificación, los reiterados eventos masivos y la deforestación de importantes parcelas para la construcción de un local gastronómico y de dos piletas olímpicas son algunos de los elementos que le permite a las organizaciones interpretar que el municipio no tiene un plan de desarrollo para con el parque, y piden organizar una mesa de discusión para rediscutir su uso.

Adrián D’Alessandro, referente de la Asociación de Amigos del Parque Independencia, dijo que “la preocupación pasa sobre todo porque vemos que se multiplican, ya prácticamente con una frecuencia de todos los fines de semana, eventos masivos en distintos puntos del parque, con epicentro en lo que sería el Hipódromo, La Rural y sobre todo el estadio de Newell’s Old Boys”. Según D’Alessadro, el entorno de estos predios sufren las consecuencias de dichos eventos, los cuales “no están siendo abordados correctamente por operativos de seguridad y de control”.

La realización de fogatas en distintos puntos del parque la tarde del 26 de octubre, donde una gran cantidad de hinchas de Talleres de Córdoba hicieron múltiples asados en distintos puntos del predio, ocasionando graves daños en árboles de más de 120 años de antigüedad, disparó las alarmas de los cuidadores del parque. “Tenemos un montón de ejemplares que están con sus troncos y raíces quemadas”, denunció el activista, en una nota radial al programa Poné la Pava, al aire por Radio Rebelde 99.3 FM.

La Asociación Amigos del Parque Independencia sostiene un convenio veinteañero con la dirección de Parques y Paseos, la cual le cedió a la asociación el control y manejo de la fontanería del lugar, el cuidado de la higiene urbana y la atención de la fauna que vive en el espejo de agua del parque y en El Palomar.

El sueño de la pileta pública

En 2017 comenzaron a circular los planos de un nuevo Complejo Educativo, Recreativo y de Alto Rendimiento Deportivo (Cerard), cuyo proyecto se compone del edificio que le dará un hogar propio al Instituto Superior de Educación Física n° 11 “Abanderado Mariano Grandoli” (Isef 11) y un complejo de natación con dos piletas olímpicas. La obra completa abarcará 16.550 m2 de terreno del parque, con 7385 m2 dedicados exclusivamente a las piletas. La licitación se lanzó en septiembre de 2019, donde cuatro empresas licitaron para la construcción del complejo.

Las obras del natatorio debían estar listas para octubre del año pasado, para ser utilizadas en los Juegos Suramericanos de la Juventud, pero la obra aún no comenzó. Numerosas organizaciones ambientales denunciaron la intención del proyecto de talar 18 árboles añosos del parque, en la esquina de Ovidio Lagos y Presidente Perón. Entre palos borrachos, cipreses y otras especies que forman un pequeño bosque urbano, el follaje fue denunciado “en riesgo”, y despertó un pedido de informes por parte del Concejo Municipal en febrero para que tanto la provincia como el municipio dieran explicaciones. La respuesta nunca llegó.

“Lo que nos preocupa sobre la situación del Parque Independencia en particular es que estamos corridos absolutamente de ejes en el sentido de que no se le está dando prioridad a la verdadera función que tiene el parque, para lo cual fue creado, para lo cual fue construido, que es la de una situación si se quiere relacionada con la mismísima salud pública: la de tener un espacio en donde la inmensa cantidad de familias que viven en un departamento, que a lo mejor no tienen posibilidad de tener contacto con el verde de ninguna manera, pueda disfrutar. Creo que nos estamos alejando completamente de eso, creo que hay propuestas y proyectos que han sido totalmente agresivos y perjudiciales para la integridad del parque”, en referencia, entre otros, al proyecto de construcción del Cerard.

El proyecto de construcción del natatorio incluye la necesidad de talar 18 árboles históricos “que datan de la primera plantación cuando se hizo el parque, hace 120 años atrás”. Por otro lado, D’Alessandro enumeró también la iniciativa de instalación de un local de comidas rápidas de la cadena McDonald’ s en la zona de Dante Aleghieri y Oroño, en las inmediaciones del Hipódromo. “Estamos muy preocupados porque vemos que se está llevando el uso del Parque Independencia para lo que no ha sido creado, para lo que no está preparado y para los que no es su verdadera finalidad”.

“Aspiramos a que el Parque Independencia sea un gran bosque urbano que permita el contacto con la naturaleza de todos los rosarinos que no tienen otra manera que recurrir a un parque público y mantenernos en lo que son las políticas de los parques centrales en las grandes ciudades del mundo. Yo quisiera ver que en el Central Park de Nueva York se permitan este tipo de cosas, no ocurre ni siquiera en la República Argentina”, argumentó D’Alessadro.

Si bien el Parque Independencia cuenta con 126 hectáreas y es un área de reserva, los proyectos edilicios que comprometen zonas del bosque urbano no son pocos ni ocupan poca superficie: el Cerard ocupará en total 16.550 m2. Por otro lado, la construcción del local de McDonalds tiene proyectado una superficie total a intervenir de 3.000 m2, siendo 400 m2 la superficie cubierta y 80 m2 dedicados a las mesas y sillas al aire libre. En total, son casi 20 mil metros cuadrados de predio que serán dedicados a construcción, de los cuales 3 mil de ellos para explotación privada de un local de comidas.

“Estamos todos alarmados, preocupados y luchando con la problemática de los incendios en los humedales y los mismos funcionarios que salen por los medios a reclamar que paren los incendios son los que quieren talar entre 18 y 20 árboles históricos en pleno parque para hacer un complejo de piletas en el principal pulmón de la ciudad”, acusó el titular de la Asociación de Amigos del Parque Independencia, y agregó: “Le vamos a estar negando tres hectáreas de espacio verde de uso público a un millón de rosarinos para hacer unas piletas para que nade un pequeño grupo de 20 o 30 atletas que son los que practican la natación en un criterio profesional”.

“Hay muchas cosas, son muchos elementos que deben reubicarse, que deben ponerse en su lugar y por eso necesitamos urgentemente una mesa de discusión para determinar realmente cómo vamos a volver a los orígenes y cómo vamos a hacer respetuosos de un parque que no ha sido creado prácticamente para nada de lo que lo estamos utilizando en este momento”, dijo D’Alessandro.