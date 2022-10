Operativo en el Parque Independencia: residuos, restos de fogatas y autos mal estacionados

Independencia. Mucha basura, restos de fogata al pie de árboles y enojo por las multas realizadas en lugar que no se podía estacionar, pero que habían abonado el espacio a los trapitos de la zona.

Este miércoles a las 18 se disputó el partido entre Banfield y Talleres de Córdoba por semifinales de Copa Argentina en la ciudad. Hubo un operativo de control de tránsito pero falló. Llegaron más de 20 mil hinchas de Talleres y dejaron un caos en el Parque Independencia. Mucha basura, restos de fogata al pie de árboles y enojo por las multas realizadas en lugar que no se podía estacionar, pero que habían abonado el espacio a los trapitos de la zona.

La secretaria de Control y Convivencia municipal, Carolina Labayru, habló este jueves y dijo: Esto se desbordó, tendría que haber sido un operativo más activo en el sentido de que tendríamos que haber tenido mayor acompañamiento. Nosotros estuvimos en el lugar apagando el fuego de los asados pero nuestros inspectores tienen un silbato y un talonario de actas. Hay cuestiones que necesitamos de cierto apoyo para poder efectivizarlas”.

“Esto es más un operativo policial, 20 mil hinchas con alcohol y descontrolados. Sin dudas que tiene que haber un acompañamiento más activo y un resguardo de nuestros inspectores por parte de la Policía, no sirve tener la presencia solamente. Es para tomar nota y que no vuelva a suceder”, concluyó.

Labayru remarcó que se hicieron cargo de los cortes de tránsito y también se tuvieron que hacer presentes en la zona de Ovidio Lagos y Pellegrini donde había hinchas haciendo asados en el espacio público.

Con disgusto señaló que prendieron fuego para hacer el asado al pie de un árbol centenario y es una falta de respeto a la ciudad. “Eso va más allá de un operativo de seguridad. Habla de la falta de educación y valores que se están perdiendo”, dijo la funcionaria.

Por otro lado en la zona lindera al cementerio El Salvador muchos hinchas del equipo visitante decidieron dejar sus vehículos estacionados. Muchos trapitos, según testimonios de los hinchas, les aseguraron que se podía aparcar en el lugar y tras cobrarle el cuidado del rodado se retiraron a la salida del partido. En medio efectivos de tránsito realizaron las multas correspondientes.

“Me parece que estacionar en un espacio verde, sobre la vereda u obstruyendo una chochera no está permitido ni en Córdoba ni en ningún lugar. No se necesita a alguien que te diga acá podés y acá no podés estacionar” dijo la secretaria de Control y Convivencia municipal.

Y con referencia los vehículos que fueron llevados al Corralón remarcó: “Nos podríamos haber llevado mucho más vehículos, pero solamente nos llevamos siete porque analizamos que esas personas venían de Córdoba y quizás no tenían donde dormir o tenían que volverse”.