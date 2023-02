Obra social de la UNR: “Hay diferencia entre los docentes y los no docentes”

Miguel Roldán, titular del gremio de No docentes de la UNR, señaló que la obra social “está dejando de percibir 22 millones de pesos por mes”

El Sindicato de Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional de Rosario (Apur) comenzó el año con una problemática que atraviesa a todo el universo de afiliados de su obra social.

En ese sentido, Miguel Roldán, titular del gremio de No docentes de la UNR, señaló que la obra social “está dejando de percibir 22 millones de pesos por mes”.

Ante la problemática se llevó a cabo recientemente una reunión de comisión directiva: “Un tema importante a abordar es la obra social, en donde si no ajustamos sobre ella de forma pareja los aportes societarios, continuarán los problemas. Hay diferencia entre los docentes y los no docentes, los cuales tienen mi respeto y no son los culpables de esta situación. Se está produciendo un déficit que de alguna manera hay que solucionar. La obra social está dejando de percibir 22 millones de pesos por mes”, apuntó nuevamente Roldán.

En tanto, el dirigente gremial indicó que el Rectorado, “no es quien deba solucionar este problema, ellos representan la gestión política y acompañan a los docentes y no docentes en esta etapa de solución”.

Por su parte, desde Apur apuntaron a la realidad económica que atraviesa el país con altos índices de inflación: “Todos los reclamos son justos, ya que los gobiernos no activan y no logran un equilibrio de lo que se percibe y lo que se debe pagar en alimentos, prestaciones médicas o medicamentos”, planteó el secretario general de la entidad gremial.

Concretamente Roldán se refirió a la variable entre precios y salarios haciendo eje en las prestaciones médicas y medicamentos: “Con los tiempos que vendrán se ve que si aumentan los precios, los sueldos no podrán cubrir mayores gastos”, manifestó.

A paso seguido, el referente de los No docentes de la UNR exclamó: “Nuestro gremio ha dado desde siempre una obra social pareja para todos y lo que buscamos ahora es solidaridad para que no se resienta la salud”.

Y cerró: “Nosotros queremos advertir a la comunidad universitaria que estamos preocupados y es el motivo por el cual hemos pedido una reunión urgente para tratar el tema con todos los actores. Es un tema que nos ocupa y preocupa”.

Paritarias

En lo que refiere a aumentos salariales a los trabajadores del sector, el titular de Apur adelantó que, “este año estamos obligados a profundizar el tema salarial. Viendo el mes de enero y lo desgarrador de los precios, el salario no alcanza”.

Además, “si sumamos el acto eleccionario que se avecina en el país y todos los actores del escenario político que participarán, será difícil para los gremios poder discutir con cada uno de ellos a futuro”, evalúo el dirigente gremial.