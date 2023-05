Obligado para no perder terreno: Newell’s recibe a un Arsenal casi descendido

El fútbol es uno de los únicos deportes donde el resultado forma parte de lo impredecible. Nadie puede asegurar de antemano un resultado, salvo algunas excepciones cuando la diferencia de categoría pase a ser abismal. Eso no sucede en la Liga Profesional, fiel reflejo de un fútbol argentino parejo, peleado, luchado, donde se mezclan talentosos y picapiedras y conviven cada fin de semana incluso en el mismo equipo.

De todas maneras, los partidos tienen candidatos. Casi siempre hay circunstancias numéricas, futbolísticas, de jerarquía, de localía que ponen a un equipo por encima de otro en la previa. Luego está la obligación de reivindicarlo dentro del campo de juego, lo que no es sencillo. Por esa tónica aparece el partido entre Newell’s y Arsenal. Obviamente la Lepra es quien debe asumir el rol de candidato a ganar, casi obligado a hacerlo. en la tabla hay nueve puntos de diferencia, pero además el momento de uno y otro equipo es muy distinto. Newell’s empieza a encontrar rumbo futbolístico, está embalado en la Copa Sudamericana y llega tras una gran producción de visitante ante Tigre. Arsenal, en cambio, perdió seis de los últimos siete partidos, lo que obligó a la salida de su entrenador. Está penúltimo en la tabla del torneo y último en los promedios, casi descendido por la diferencia que tiene con los otros que pelean por permanecer en Primera. Dos realidades muy distintas, que ponen al equipo de Heinze con necesidad de quedarse con los tres puntos, otro resultado, sería un paso atrás.

Como nada está resuelto de antemano, Heinze debe buscar el mejor once para repetir desde la producción lo sucedido la semana pasada ante Tigre, o muchos buenos partidos realizados en el Coloso, un reducto donde apenas perdió un partido esta temporada y tiene una efectividad por encima del 73%.

Sin Brian Aguirre, citado para jugar el Mundial Sub 20; ni Jherson Mosquera, suspendido; la mayor duda pasa por saber cómo conformará la parte ofensiva. Jeremías Pérez Tica y Jonathan Menéndez son los candidatos a ingresar, aunque no habría que sorprenderse si el DT cambia esquema y pone en cancha a Cristian Ferreira junto a Marcos Portillo, para dejar sólo dos atacantes (Sordo y Recalde) y parar un dibujo 4-1-3-2, que ya utilizó ante Blooming y Argentinos.

Armando Méndez ingresará por Mosquera, pero no habría que descartar alguna variante más en defensa. Tal vez Facundo Mansilla por Guillermo Ortiz; o Ángelo Martino por Bruno Pittón, de flojo presente. Opciones que están en la cabeza del entrenador en la previa, aunque sin aviso de confirmación.

Con uno o con otro futbolista, Heinze sabe que no puede dejar puntos en el camino con Arsenal si quiere prenderse de nuevo en el lote de los que pelean jugar una Copa el año próximo. Este año ese camino está y el recorrido en la Sudamericana es sin dudas el gran objetivo, pero no se puede descuidar el torneo local, eso también es una preemisa del DT leproso. Y para no perder terreno, no queda otra que ganar.

Probables formaciones

Newell’s: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Willter Ditta, Guillermo Ortiz o Facundo Mansilla y Bruno Pittón o Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira o Marcos Portillo; Jeremías Pérez Tica o Jonathan Menéndez, Jorge Recalde y Ramiro Sordo. DT: Gabriel Heinze.

Arsenal: Alejandro Medina; Néstor Breitenbruch, Ignacio Gariglio. Joaquín Pombo y Adrián Spörle; Tiago Banega, Felipe Peña Biafore, Facundo Pons y Santiago Toloza; Lautaro Guzmán y Daniel Lucero. DT: Darío Espínola.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Facundo Tello.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Hora de inicio: 20:30.

TV: ESPN y TV Pública.