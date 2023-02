“Nunca vamos a aceptar menos ayuda que creemos que Rosario y la provincia merecen”

La disputa entre el gobierno provincial y el nacional por el tema inseguridad sumó un nuevo capítulo este lunes con declaraciones del gobernador de Santa Fe Omar Perotti. Si bien dijo que apuestan al diálogo siguió con la línea de reclamos por más efectivos en la región para aplacar la enorme cantidad de hechos delictivos, la mayoría vinculados al narcotráfico, que suma cada día más víctimas fatales.

“No es que a veces se piden cosas que no existieron nunca o que no vinieron nunca, hubo un momento donde hubo un despliegue mucho mas fuerte de las fuerzas federales que la que tenemos hoy. De eso se trata”, subrayó el gobernador. Manifestó, a su vez, que espera reunirse pronto con el presidente Alberto Fernández para encontrar una manera de frenar esta ola de violencia que parece no tener fin.

En declaraciones a Radio 2, Perotti planteó: “Nunca vamos a dejar de dialogar pero nunca vamos a aceptar menos de la ayuda que creemos Rosario y la provincia merecen”.

“La dimensión de lo que ocurre en la provincia y particularmente en Rosario amerita no solo tener diálogo sino fortalecerlo y mejorarlo”, señaló a la par que sostuvo “que tengamos caminos y miradas diferentes sobre cómo se interpreta el tema creo que es evidente”.

También dijo que las discusiones buscan mejoras “nadie discute por discutir, por deporte o por creer que en una discusión o en un comunicado o en un tweet se van resolver los problemas”. Sus declaraciones se dan luego de un cruce público con el ministro de Seguridad nacional Aníbal Fernández.

“Tenemos problemas estructurales duros, no son nuevos, no llegaron con nosotros, existen de varios años anteriores, de mucho tiempo anterior en la ciudad de Rosario y en la provincia”, sostuvo.

“Las modalidades con las que las bandas delictivas con las que estas lacras se mueven y cambian permanentemente requieren una actualización de las fuerzas federales de su coordinación y de su presencia en la provincia, ha habido momentos de fuerte presencia en numero y de despliegue en la ciudad que Rosario conoció, valoró y reclama”, desarrolló.