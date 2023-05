Números alarmantes: la auditoría en Central arrojó una deuda de casi 25 millones de dólares

Están los números. Guillermo Bagneres, tesorero de Central, junto a Javier Solá, gerente del club de Arroyito, dieron a conocer los detalles de la auditoría que mandó a realizar la CD actual y que arrojó una deuda de casi 4,5 mil millones de pesos, algo así como 25 millones de dólares al tipo de cambio oficial.

“La deuda es 2,7 veces más del último mercado de pases, donde Central vendió a Facundo Buonanotte, Emmanuel Ojeda, Lautaro Blanco y Joaquín Pereyra”, expresó Bagneres, quien sentenció: “No aceptamos de ninguna manera los números que la CD anterior nos dejó en el acta”. Y agregó: “No quiero que olvidemos de donde partimos: venimos de un mercado de pases en el que el club recaudó 2.500 millones de pesos y en el acta firmada por la comisión saliente nos dejó 140 millones de pesos”.

“Lo primero es resolver la deuda futbolística que ronda los 2 millones y medio de dólares. De lo contrario no vamos a poder incorporar en el próximo mercado. Incluso eso nos está trayendo un perjuicio enorme en cuanto a que esta inhibición no nos permite incorporar a los juveniles que se captaron y todavía no los pudimos fichar”, agregó el tesorero, quien aprovechó para destacar el trabajo que vienen realizando Paulo Ferrari y Gustavo Falaschi en inferiores.

“La comisión anterior hizo un convenio de 41 millones de pesos que se cayó y ahora esa deuda asciende a 160 millones”, remarcó Solá, quien profundizó: “El club tiene 480 acreedores. Los más difíciles de auditar son los que tienen que ver con las empresas de seguridad y limpieza ya que es complicado saber cuántas horas efectivamente prestaron sus servicios.

Más adelante, el gerente reveló que “en los últimos dos días de la gestión anterior se emitieron más de 150 cheques” y también hizo referencia a la deuda “de público conocimiento que hizo Joaquín Laso y ahora nos llegó otro reclamo de Claudio Yacob”.

De todas maneras, tanto el tesorero como el gerente ven con optimismo el futuro y avisaron que la situación es “viable para manejar si se lo ordena”, al tiempo que remarcaron el rol decisivo que ocupan los socios en la recuperación del club. “Generando más recursos, más socios, más ingresos, más sponsors y reduciendo los gastos”, es la receta que tiene en mente la comisión directiva que encabeza Gonzalo Belloso para afrontar semejante pasivo, el cual ya redujeron en 700 millones de pesos.