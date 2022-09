Nuevos audios fueron filtrados en la causa por espionaje ilegal contra Marcelo Saín

La causa que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal de parte del ex ministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Saín sigue generando capítulos de resonancia mediática en la política provincial, aún cuando el politólogo y actual asesor de la cartera de Seguridad nacional no ha recibido ninguna imputación. Una serie de audios fueron difundidos este viernes en un informe de Canal 3, y en ellos se escucha al ex funcionario diciendo, entre otras cosas, “Que el Guille los recontracague a tiros”.

Los audios conocidos este viernes al mediodía son parte de un cúmulo de material reunido en una causa que llevan adelante los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, quienes investigan desde hace tiempo a Sain, pero todavía no lo imputaron.

En uno de los audios difundidos, Sain habla de Ana Morel, una funcionaria del Ministerio de Economía de la provincia, y dice: “Hay que detenerla y producir un escándalo”. No queda claro por qué apunta contra ella, y se presume que eso es parte de la investigación de los fiscales santafesinos.

En otro audio, Sain se refiere a la detención de una mujer durante la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus. Allí afirma: “Había una mina paseando el perro. La hicimos detener, la tenemos enjaulada acá con los perros y todo. No van a comer por tres días. La tenemos acá abajo, habilitamos una sala especial. Está llorando y la vamos a dejar llorando 10 o 12 horas, sin comer y sin agua”.

El relato alude a una persona a la que se le aplicó el decreto 297 que autorizaba a las autoridades a detener a personas que violaran el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto durante la primera parte de la pandemia.

En un tercer audio Sain habla de una causa que le inició el fiscal Carlos Arietti por espionaje ilegal. Y allí afirma: “No tengo problemas con eso. ¿Saben cómo va a terminar? Con violencia, porque me gusta, a los hijos de puta, cagarlos a trompadas, y a otra cosa”.

En el último audio conocido este viernes, Sain se refiere a las repercusiones públicas sobre una afirmación que había hecho sobre los rosarinos cuando se quejan de la grave inseguridad que padecen. Y allí lanza: “Qué maravilla boludo, la mariconeó todo el progresismo putarraco de Rosario cuando yo dije que había que cagarlos a tiros, me encanta boludo. Que el Guille los recontracague a tiros”.

Los audios fueron extraídos de varios teléfonos celulares incautados a Sain y otros ex funcionarios que trabajaron en su gestión al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia. Los teléfonos fueron enviados a Brasil en su momento para poder desbloquearlos. En los audios en cuestión, se escucha a Sain hablar de dirigentes políticos de la oposición e incluso del oficialismo, legisladores, empresarios y periodistas.