Nueva marcha de taxistas contra Uber: “Funcionan más de 500 autos con distintas aplicaciones”

Taxistas se movilizarán el próximo martes en reclamo por el funcionamiento de Uber. La plataforma de alquiler de vehículos particulares está activa en la ciudad pese a no contar con un marco legal que la ampare y esto genera enojo entre quienes tienen licencias municipales para prestar ese mismo servicio.

“Notamos un incremento del trabajo de las aplicaciones que se refleja en una baja del 30% en nuestro servicio. Hoy están funcionando más de 500 autos particulares que trabajan con las distintas aplicaciones”, sostuvo en Cada Día (El Tres) Marcelo Díaz de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario.

De acuerdo al referente del sector, lo que ocurre con el servicio de transporte por plataformas es que se aplica una “tarifa dinámica” que se ajusta por oferta y demanda. Entonces cuando hay disponibilidad de vehículos el servicio tiene un valor menor y cuando el requerimiento es mayor, el costo llega a subir hasta un 60 por ciento.

“La verdad es que no entendemos por qué el Ejecutivo no hace los controles que nos había prometido. Tuvimos una reunión con el propio intendente, Pablo Javkin, sobre esto. Hay gente que sacó licencias nuevas y tenían expectativas de trabajar, entendemos que casi fueron estafados”, reclamó Díaz.

En ese sentido, desde la cámara de mujeres taxistas señalaron que hay personas que tienen que cubrir créditos de hasta 300 mil pesos y que hoy no logran generar los ingresos suficientes para hacerlo por la competencia desleal de las aplicaciones. “Si no van a garantizar las fuentes de trabajo, no sabemos qué va a pasar. No tenemos respuesta del Estado”, señalaron.

Ante esta situación, los referentes del sector coincidieron en acompañar la movilización de taxistas que se está organizando para el próximo martes a las 10 de la mañana. “Van a salir desde Oroño y Cochabamba con destino a la municipalidad. Son muchos los damnificados y el Ejecutivo tiene que controlar”, concluyeron.