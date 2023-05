Nueva función de la obra de teatro documental “Les Nietes de Carlos Marx” en el teatro La Comedia

Este sábado 13 de mayo, a las 21, en el teatro La Comedia (Mitre 958) se llevará a cabo una nueva función de Les Nietes de Carlos Marx, de Tania Scaglione y Ximena Pereyra. La obra es una instalación que todas las semanas se activa para convertirse en obra de teatro documental. El bisabuelo de Ximena (artista) y Emiliano (historiador) fue un marxista implacable que logró que en 1921 anoten a su hijo con el nombre de Carlos Marx Lucchese. Ante la imposibilidad de preguntar a sus padres, Ximena y Emiliano reconstruyen la historia familiar a través de material de archivo.

Revisan mitos, incongruencias e incógnitas de una familia signada por la política y el arte. Se preguntan quiénes eran sus padres y quiénes son ellxs.

En escena estarán Alejandro Martín, Carla Cattaneo, Claudio Lo Giudice, Emiliano Pereyra Lucchese, Tania Scaglione y Ximena Pereyra; la dirección es de Tania Scaglione y Ximena Pereyra; la producción, asistencia de dirección y vestuario de Carla Cattaneo; la dramaturgia de las mismas Scaglione y Pereyra; el diseño de Iluminación y técnica audiovisual de Alejandro Martín; el diseño de sonido y música, de Claudio Lo Giudice; la coreografía, de Alejandra Valdés, y la instalación pertenece a Ximena Pereyra.

Cada una de las directoras describió del siguiente modo el proyecto Les Nietes de Carlos Marx: “A mediados de los noventa, cuando vi cómo en un videoclip, Shakira arrojaba furiosa un tomate hacia un cuadro de Carlos Marx, se me rompió el corazón. Ella, tan pop latina neoliberal de moda, y yo tan fanática adolescente hija de militantes-de-izquierda.

Reconozco que a esa edad, de Marx sabía muy poco, pero desde aquel momento el mundo se partió en pedazos. En Les nietes de Carlos Marx el pasado se devora al presente mientras el futuro baila twerk subido a una tarima brillante. Al presente le gusta, grita ¡otra vez, otra vez! Y el pasado, como un antropófago, no puede parar de deglutirlo. Sin embargo, el pasado murmura: ¿cuándo vas a aprender? Y dice también: ¿qué onda amigue?

Basta. Miremos al futuro licuando su trasero. Al pasado se le rompe el corazón como a mí con Shakira, cada vez que el presente hace cualquiera. Por eso todo esto. Les nietes… da forma y también deforma las preguntas del pasado, activa la historia abriendo cajones polvorientos, borrando la niebla de las incongruencias y dándole besitos a los agujeros.

No nos preguntamos quiénes somos, sino como llegamos hasta acá. La genealogía familiar se ablanda como una arpillera que fue a combate en primera línea transportando papas y sobrevivió en el campo de batalla”, apuntó Ximena Pereyra.

Por su lado, Tania Scaglione refirió: “Cuando Ximena me propuso codirigir esta obra, yo no quería meterme en la dirección de nada. Quería tomarme un año sabático y no volver al teatro documental por muchos años. Si encaraba una obra nueva, iba a ser una ficción sobre la lentitud. Pero trabajar con Xime y ensayar con les nietes REALES de Carlos Marx me resultó muy exuberante para rechazarlo.

El comunismo tiene algo de mítico, de ideal lejano y exagerado. A su vez, los valores socialistas forman parte de mi educación, son un anclaje, un norte ético para mí. Creo que la obra nada entre esos extremos que parecen irreconciliables pero que forman parte de nuestros cuerpos, son la vida y la actualidad de quiénes hicimos esta obra”.