Norma López: “Cuando la política mira para otro lado, las violencias se legitiman”

Los números relevados por el Observatorio de Violencias por Motivos de Género “Mercedes Pagnutti”, dan cuenta de 307 femicidios en Argentina y 78 en la provincia de Santa Fe. Del total provincial, 13 femicidios fueron Íntimos; 1 No Íntimo; 56 en Contexto de Criminalidad; 2 Suicidios Femicidas; 1 Travesticidio; 1 por Conexión; 2 Vinculados y sobre 2 no se han registrado datos. A su vez, 59 femicidas utilizaron armas de fuego y 40 niñes y adolescentes quedaron sin sus mamás.

El análisis de los datos en el departamento Rosario dan cuenta de 63 femicidios, 6 Íntimos y 53 en Contexto de Criminalidad, y 21 niñes y adolescentes quedaron sin sus madres. “Si vamos a las estadísticas, los números hablan por sí mismos de la calidad de las políticas públicas en materia de seguridad: Del total de femicidios en la provincia, el 16,6% (13) son Íntimos y el 71,7% (56) son en Contexto de Criminalidad, lo que arroja una Tasa de Femicidios cada 100Mil habitantes de 2,44. En el departamento Rosario, las cifras arrojan que, de los 63 femicidios, el 84,1% (53) fueron en Contexto de Criminalidad con un impacto de la Tasa de Femicidios del 5,25 cada 100Mil habitantes, base a los datos poblaciones del Censo 2010”, aseguró la vicepresidenta del Partido Justicialista en Santa Fe.

Al respecto, Norma López afirmó que: “Sin lugar a dudas, las políticas públicas de género y de cuidados, tienen incidencia positiva en la menor cantidad de crímenes de mujeres vinculados con relaciones de intimidad con varones. Pero también es claro que los aumentos de femicidios en contexto criminal, dan cuenta del fracaso de las políticas de seguridad con centralidad en Rosario. La política debe dejar de mirar a otro lado y tirarse las culpas entre uno y otro nivel: en el medio están las personas.”

“La planificación urbanística de la ciudad y el control territorial deben ser la prioridad en materia de políticas de desarrollo equitativo, sustentable y de seguridad. El rol de la municipalidad no es minoritario y más aún si hablamos de la ciudad más grande de la provincia, el intendente debe dejar de quejarse por no conducir la policía y arbitrar otro tipo de gestión con participación ciudadana”, enfatizó la concejala peronista y agregó que “en el ámbito provincial, la falta de interlocutores en materia de políticas de seguridad, también da cuenta de la importancia que se le otorga a una sociedad activa como la rosarina: las mujeres somos las que más denunciamos, las que más transitamos espacios públicos porque tenemos a cargo los cuidados de las personas, lideramos merenderos, comedores y otros espacios comunitarios y además, trabajamos, y no existen políticas de seguridad con perspectiva de género. Cuando la política mira para otro lado, las violencias se legitiman”.