Noche del alto contenido emotivo en la Superliga y se viene un viernes cargado

¿Qué habrá pasado por la cabeza de Santiago Foradori cuando Cristian Le Bihan lo mandó a la cancha? ¿Qué habrá sentido papá Diego cuando vio que se cumplía el sueño de compartir cancha con quien continuará la dinastía del Verde?

Después de un par de oportunidades en las que el contexto del partido no permitió que se produzca el debut del pibe U15 en la máxima división, la abrumadora victoria 111 a 82 de Sportsmen sobre Echesortu fue el escenario para vivir un momento emotivo, singular, pero que seguramente podrá repetirse mientras Diego siga apostando por el básquet y Santiago extienda su formidable proyección. La primera cuota fue con 5 minutos y un recupero, aunque desde la tribuna el Chino le gritaba que la tirara cumpliendo el rol de todo abuelo basquetbolero.

Además del triunfo del Verde por la fecha 5 de Superliga, también ganó Caova en el duelo de invictos en apasionante final ante Atalaya como visitante y en tiempo extra por 97 a 94. La noche de Nicolás Domínguez fue inolvidable con 41 puntos, mientras que Julián Fernández hizo 16. En el local, Brian Najnudel anotó 23 y tanto Nico Giraudo como Leo Yanson marcaron 17.

El viernes tendrá por la zona 1 de la Superliga a Unión y Progreso vs. Temperley en un duelo que no podrá contar con público visitante debido a una disposición de la Asociación Rosarina como consecuencia de lo ocurrido el pasado domingo con las agresiones sufridas por jugadores de Atalaya en el ingreso al estadio del Negro. Justamente la Rosarina citó a los dos clubes a realizar su descargo al tribunal, así como a los árbitros Marcelo Pérez y Jeremías Miraglia.

Los otros juegos del viernes en la zona 1 serán Atlantic Sportsmen vs. Unión de Arroyo Seco, Saladillo vs. Atlético Fisherton y Regatas vs. Newell’s. El domingo chocarán Ciclón vs. Calzada y Provincial vs. Caova.

En el grupo 2 este viernes se medirán Alumni de Casilda vs. Libertad, Sportivo América vs. Sportivo Federal, y Náutico vs. Tiro Suizo. Para el domingo quedaron El Tala vs. Gimnasia y Los Rosarinos Estudiantil vs. Rosario Central.

Primera B

En el certamen local de Primera B, Red Star de San Lorenzo venció como visitante a Atlantic Sportsmen por 85 a 52 y se mantiene como animador del campeonato.

En la primera B se enfrentarán este viernes por el grupo 1 Independiente de Ricardone vs. San Telmo de Funes, Puerto San Martín vs. Ben Hur y Fortín Barracas vs. Edison. Para el domingo quedó Atalaya B vs. Gimnasia B.

Y por la zona 2 este viernes jugarán Universitario vs. Provincial B, Servando Bayo vs. Náutico B y Gimnasia C vs. Maciel. El lunes jugarán Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Echesortu B y El Tala B vs. Paganini Alumni de Granadero Baigorria.

GOLEO

ATALAYA 94 (88): Nicolás Giraudo 17, Rava 7, Maruelli 14, Etchevarne 0, Yanson 17, Najnudel 23, López 16. DT: Andrés Malajovich Farruggia.

CAOVA 97 (88): Santiago Giraudo 5, Pablo Mécoli 5, Domínguez 41, Burgos 14, Maxi Yanson 12, Correa 4, Cordero 0, Fernández 16. DT: Néstor Gnass

GOLEO

SPORTSMEN 111: Cingolani 15, Betrán 9, Calderón 4, Zapata 7, Escobar 1, Allende 3, Santiago Foradori 0, Diego Foradori 3, Munich, Traglia 15, Necchi 2, Boixader 24. DT: Cristian Le Bihan.

ECHESORTU 82: Sbarra 5, Kosik 0, Canosa 6, N. Román 9, Bísaro 12, Moresco 11, L. Román 7, Ippolitti 1, González, Gómez Quintero 2, Wellington Rodrigues 10, Rodríguez 0. DT: Freddy Cano.

*La estadística quedó en 83-63