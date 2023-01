Noah Schnapp, de “Stranger Things”: “Le dije a mis amigos y familia que soy gay”

Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers en Stranger Things, una de las series más vistas de Netflix, grabó un Tik Tok hablando sobre su sexualidad. El actor le reveló a sus seguidores que es gay.

El joven de 18 años se filmó haciendo un trend viral de la plataforma. “Finalmente le dije a mis amigos y familia que soy gay después de estar asustado en el armario durante 18 años y todo lo que dijeron fue «lo sabemos»”, contó la estrella de Netflix.

Noah también hizo alusión a su personaje en Stranger Things, el cual durante las últimas temporadas tuvo un desarrollo similar al de su vida real. “Supongo que soy más parecido a Will de lo que pensaba”, bromeó el actor.

Además, hace unos meses Noah había revelado detalles sobre la sexualidad de su personaje en la serie. “Sí, creo que lo es. Obviamente, se insinuó en la temporada 1: siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente. Ahora que ha envejecido, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está ciento por ciento claro que es gay y ama a Mike (su mejor amigo en la serie)”, explicó durante una entrevista.

El video del actor se viralizó rápidamente en la plataforma y los seguidores que lo acompañan desde 2016, cuando todos eran niños, con el estreno de Stranger Things salieron a demostrarle su apoyo. Si bien sus compañeros de elenco no salieron a apoyarlo públicamente, se sabe que los jóvenes comparten una gran amistad, principalmente con Millie Bobby Brown.

Además de Stranger Things, Noah trabaja como actor desde los 12 años y participó de producciones como Bridge of Spies, The Circle, We Only Know So Much, Abe, Waiting for Anya y El Halloween de Hubie. También fue actor de doblaje en Snoopy y Charlie Brown: Peanuts, la película y The Legends of Hallowaiian.